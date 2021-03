Wat vinden werkgevers, Toerisme Vlaanderen, Mark Van Ranst en het onderwijs van de nieuwe maatregelen? Een overzicht van de reacties.

Werkgevers

VBO: 'Waar blijft exponentiële toename vaccinaties?'

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraagt zich in een reactie op de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité af waarom er niet sneller gevaccineerd wordt. 'Enkel via een versnelde 24/7-vaccinatiestrategie kan het beloofde perspectief van een normalisering van de economie vanaf 1 mei verzekerd worden', aldus VBO-topman Pieter Timmermans.

De werkgeversorganisatie toont weliswaar begrip voor bijkomende controlemaatregelen, maar stelt zich niettemin 'ernstige vragen bij de nieuwe lockdown die de bedrijfswereld opnieuw hard treft'. Vooral het feit dat niet-essentiële winkels enkel nog op afspraak mogen openen, botst op weerstand.

'Sinds de heropening van de niet-essentiële winkels in december, zagen we geen noemenswaardige stijgingen van het aantal coronagevallen in de maanden die erop volgden tot men de buitenbubbel verhoogde tot tien', klinkt het.

Toerisme

Toerisme Vlaanderen: 'Lichtpuntje dat er geen verbod komt op niet-essentiële verplaatsingen

Toerisme Vlaanderen betreurt dat de toeristische sector voor de derde keer in een dik jaar tijd met strenge maatregelen wordt geconfronteerd. Toch ziet het ook een lichtpuntje. 'Er komt geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen wat betekent dat onze logiesuitbaters toch nog een aantal Belgische bezoekers zullen mogen ontvangen tijdens de paasvakantie, een belangrijk moment in het toeristisch jaar', zegt CEO Peter De Wilde in een persbericht.

Het Overlegcomité herbevestigde woensdag dat het verbod op niet-essentiële reizen gehandhaafd wordt tot na de paasvakantie. Maar er werd geen nieuw verbod op niet-essentiële verplaatsingen afgekondigd. Iets waar Toerisme Vlaanderen zich wil aan optrekken. 'Ook al zijn die binnenlandse boekingen voor onze ondernemers verre van een goedmaker voor het wegblijven van onze buitenlandse gasten, en ook al krijgt de beleving door de maatregelen opnieuw een knauw, toch moeten we ons blijven optrekken aan wat nog wel mogelijk is', aldus De Wilde.

Toerisme Vlaanderen benadrukt er alles aan te zullen doen om de sector te ondersteunen, door onder meer het Stimulusprogramma van de Vlaamse regering mee te helpen faciliteren.

Onderwijs

Minister Weyts: 'De Ikea open en de school dicht. Onbegrijpelijk'

'Kinderen treffen om winkels open te houden, ik begrijp dat niet.' Dat zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts in reactie op de beslissing van het Overlegcomité. 'De Ikea open en de school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving.'

Het Overlegcomité besloot woensdag om de scholen vanaf maandag te sluiten en zo de paasvakantie met een week te verlengen. Enkel de kleuterscholen blijven open.

'We hebben de afgelopen weken met het volledige onderwijsveld zij aan zij gezweet en gezwoegd om onze scholen veilig open te houden', reageert Weyts. 'Wij zijn blijven vasthouden aan de overtuiging dat we als samenleving prioriteit moeten geven aan ons onderwijs, aan onze kinderen en jongeren. Niet alleen in woord, maar ook in daad. En, neen, onze kinderen en scholen zijn niet de motor van dit virus.'

Volgens Weyts was de Vlaamse regering de enige die wou blijven ijveren voor het open houden van de scholen. 'Deze beslissing dreigt het onderwijsveld te verdelen', zegt hij. 'Dit is een ontgoocheling na al het werk van de voorbije maanden. Maar het zal ons niet tegenhouden om te blijven vechten voor ons onderwijs, voor onze kinderen. Iemand moet het doen.'

De minister brengt woensdagavond de onderwijspartners rond de tafel voor de praktische organisatie.

Lieven Boeve: 'Kunnen niet vragen aan lagere scholen om naar afstandsonderwijs te gaan'

'Aan onze lagere scholen kunnen we niet vragen om op twee dagen over te schakelen naar afstandsonderwijs. We zullen op dat vlak onze realiteitszin moeten aanspreken.'

Zo heeft Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, woensdag op het VRT Journaal gereageerd op de maatregelen die het Overlegcomité voor het onderwijs heeft afgesproken.

Voor het lager en het secundair onderwijs is er vanaf komende maandag geen contactonderwijs meer. Volgens Boeve hebben de tweede en derde graad van het secundair al enige ervaring met afstandsonderwijs, voor de eerste graad is die er veel minder, 'maar gelukkig hebben we daar examens momenteel.'

Voor het lager onderwijs is Boeve duidelijk. 'We kunnen onze lagere scholen niet vragen om op twee dagen over te schakelen op afstandsonderwijs.' Boeve vindt het vooral belangrijk dat de scholen na de paasvakantie weer volwaardig kunnen opstarten.

Wetenschap

Van Ranst: 'Als we maatregelen optellen met vaccinaties, hoop ik dat we er komen'

Als we alle maatregelen optellen met de vaccinaties, hoop ik dat het voldoende zal zijn.' Dat heeft viroloog Marc Van Ranst verklaard aan VTM Nieuws. Hij noemt de beslissingen die genomen zijn op het Overlegcomité, 'een stevige ingreep'.

Doel van de maatregelen is volgens Van Ranst tweeledig: ervoor zorgen dat een nieuwe golf vermeden wordt of zo klein mogelijk blijft, en de curve naar beneden krijgen. 'Als we op een hoog plateau blijven zitten, is contacttracing niet mogelijk. De curve moet naar beneden', zegt hij. 'Het zal nog even duren vooraleer we resultaten van de nieuwe regels zien, maar dit zou het begin van de derde golf toch moeten kunnen ombuigen.'

De vorige maatregelen hebben zeventien weken lang goed gewerkt, maar zijn volgens de viroloog niet voldoende voor de Britse variant van het coronavirus. 'De nieuwe maatregelen zullen ons al in een betere positie zetten', meent hij. De maatregelen in combinatie met de paasvakantie en de vaccinatie, zouden ons vooruit moeten helpen, aldus Van Ranst.

Belangrijk daarbij is dat er voldoende handhaving komt. 'Het is nog afwachten hoe dit gecontroleerd gaat worden, maar de maatregelen mogen alvast geen dode letter blijven. Ons gedrag is bepalend, wij zijn de cijfers.'

De viroloog durft niet te zeggen of vier weken 'paaspauze' voldoende zal zijn om de curve naar beneden te krijgen. 'We kijken beter naar de cijfers, maar de vooropgestelde doelen lijken moeilijk haalbaar', zegt hij. 'We zullen er goed over moeten nadenken hoe we deze paasvakantie gaan inplannen.' Massaal naar de zee of dierenparken trekken, is volgens Van Ranst geen goed idee.

Winkeliers

Antwerpse winkeliers: 'Verstrenging voor winkels is onbegrijpelijke symboolpolitiek'

De beslissing van het Overlegcomité om niet-essentiële winkels alleen nog de deuren te laten openen op afspraak kan op weinig begrip rekenen bij Antwerpse winkeliers. 'Dit is onbegrijpelijke symboolpolitiek', vindt Nico Volckeryck, Antwerps NSZ-voorzitter en voorzitter van winkeliersvereniging Quartier National. 'Het is nu al de derde keer dat men de winkels eigenlijk 'sluit', terwijl bij de vorige lockdown nog door virologen én ministers is erkend dat de besmettingen niet in de retail plaatsvinden.'

Volckeryck wijst er verder op dat de kerst- en soldenperiode in principe de drukste van het jaar is voor retailwinkels en dat het aantal besmettingen toen ook niet steeg. 'Wij begrijpen dit dus niet', zegt hij. 'Laten uitschijnen dat op afspraak open mogen blijven een goed alternatief is, is onzin. Retailwinkels moeten het voor 70 procent van passanten hebben. Bovendien is het voor winkeliers met personeel erg moeilijk om in te schatten of ze hun medewerkers moeten laten komen of ze hen beter op technische werkloosheid zouden zetten.'

De voorzitter van de winkeliersvereniging van de Antwerpse Modewijk vreest dat heel wat collega's de komende weken gewoon de deuren zullen sluiten. 'Ik begrijp ook niet dat burgemeesters worden opgeroepen om aan 'crowd control' te doen', zegt Volckeryck. 'Het is al maanden rustig in onze winkelstraten. Je vraagt je af in welke realiteit de ministers leven.'

Dat je op afspraak wel weer met twee mag winkelen als het is met een persoon waarmee je samenwoont, is volgens Volckeryck wel een lichtpuntje. 'Met twee is het altijd leuker en veel mensen hebben hun partner er graag bij om bijvoorbeeld te zien of die een bepaald kledingstuk mooi vindt', stelt hij. 'Het was wel beter geweest als men het meteen had uitgebreid naar de familiale bubbel.'

