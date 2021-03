Er is in België nog plaats voor een authentieke linkse partij, zegt Raoul Hedebouw (PVDA-PTB) op de nationale stakingsdag.

De socialistische en christelijke vakbonden staakten vandaag omdat de lonen maximaal met slechts 0,4 procent boven op de index mogen stijgen. Maar het was Raoul Hedebouw, kopman van de communistische PVDA-PTB, die de show stal met bezoekjes aan de luchthavens van Luik en Zaventem en interviews allerhande. 'De mensen zien dat wij met onze beide voeten in de sociale beweging staan. De Vivaldi-regering gaat nog veel horen van de PVDA', zegt hij.

...

De socialistische en christelijke vakbonden staakten vandaag omdat de lonen maximaal met slechts 0,4 procent boven op de index mogen stijgen. Maar het was Raoul Hedebouw, kopman van de communistische PVDA-PTB, die de show stal met bezoekjes aan de luchthavens van Luik en Zaventem en interviews allerhande. 'De mensen zien dat wij met onze beide voeten in de sociale beweging staan. De Vivaldi-regering gaat nog veel horen van de PVDA', zegt hij.Was het achteraf bekeken geen ongelukkig moment om tijdens de derde lockdown te staken?Raoul Hedebouw: Ik vind het óók jammer dat de werkgevers zich tijdens de loononderhandelingen niet soepel opstellen, zeker in de context van deze crisis. Niet toevallig klinkt de roep om een hoger loon het luidst in sectoren waar werknemers risico's hebben gelopen, zoals de bouw- of voedingssector. En op epidemiologisch vlak was de staking een zegen: op de werkvloer liepen er veel minder burgers rond. (lacht)Volgens ondernemersorganisatie Unizo hebben zelfstandigen veel meer koopkrachtverlies geleden dan werknemers. Hedebouw: Ook de zelfstandigen krijgen niet genoeg. Zeker de kleintjes niet, die zullen uiteindelijk worden opgegeten door de grotere spelers. Maar laten we wel wezen: heel wat werknemers hebben koopkracht verloren. En de elite bleef geld doorkrijgen. Waarom kunnen bedrijven wel dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders, maar komt er geen verhoging van de lonen? Een dividendenstop, dát had ik wel begrepen. U wil af van de loonnormwet, waardoor onze lonen niet sneller stijgen dan die van onze buurlanden. U diende zelfs een wetsvoorstel in met Marc Goblet (PS), een Kamerlid van de meerderheid, ook al besliste Vivaldi om niet aan de wet te tornen. U bedreigt de eenheid van de regering.Hedebouw: (lacht luid) Ik ben voor de eenheid van werknemers. Marc heeft veel linkse waarden, en steunt niet wat Vivaldi nu doet. Wij willen de loonnorm niet bindend, maar richtinggevend maken, zodat de sociale partners onderhandelingsvrijheid krijgen. De wet van vraag en aanbod is een economisch dominante theorie die blijkbaar altijd geldt, maar niet tijdens loononderhandelingen. 'Alleen overleg zal nu leiden tot betere lonen', zei Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Hij was geen voorstander van de staking.Hedebouw: Zo'n uitspraak had ik verwacht van Alexander De Croo (Open VLD). Ik vind het spijtig dat een zogezegd linkse partij met zoiets afkomt. Hoe kijkt u trouwens naar Vooruit, de beweging die het socialisme opnieuw volks wil maken? Hedebouw: Ze gaan er niet geraken door te zeggen dat links en rechts niet meer bestaan. Kijk naar de berichten die ik krijg na elke tussenkomst in het parlement, kijk naar de peilingen: er is plaats voor een authentieke linkse partij. Rousseau zal geen kiezers winnen door links te verwateren in een postmodern verhaal zonder krijtlijnen. Als je te veel water bij de rode wijn doet, houd je alleen slechte rosé over. PS-voorzitter Paul Magnette zegt dat jullie weinig originele ideeën hebben. Tegenwoordig vindt hij de PVDA eerder socialistisch dan communistisch.Hedebouw: Waarom neemt hij onze ideeën dan niet over? Binnen Vivaldi zorgen we voor debatten die er normaal gezien niet zouden zijn. En dat is positief. Magnette is nochtans totáál niet met jullie bezig, klinkt het steevast. Hedebouw: Zo begint hij elk interview, en dan gaat driekwart van het gesprek over ons. (hilariteit) Ik zou liever hebben dat hij meer met de werknemers bezig is. Zowel de Vlaamse als de Franstalige socialisten gingen niet in een regering stappen zonder de pensioenleeftijd van 67 naar 65 jaar te brengen. Wat blijkt? Daarover is zelfs geen discussie geweest.Tot slot: in de Kamer onthield de PVDA zich bij een resolutie die de repressie veroordeelt van de Oeigoerse minderheid door China. Waarom?Hedebouw: Ik heb die praktijken duidelijk veroordeeld en ik doe het opnieuw: wij staan niet achter die Chinese politiek. Maar Europa moet de Verenigde Staten niet achternahollen. Ik ben bang voor de komende jaren. De VS zijn echt uit op een nieuwe koude oorlog met China.U kan toch én de resolutie steunen én een koude oorlog verwerpen?Hedebouw: Die resoluties zijn niet alleen filosofisch van aard, maar ook geostrategisch. Mij gaat het om de twee maten en twee gewichten. Waarom leggen we geen sancties op tegen het beleid van Israël of dat van Saudi-Arabië? Het antwoord is geld.