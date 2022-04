In gesprek met De Zondag geeft PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw (44) zijn visie op de socialisten en op de invasie van Oekraïne. 'De Europese werkende klasse wordt meer getroffen door de sancties dan Poetin en de Russische elite.'

De nipte derde plaats van zijn 'kameraad' Jean-­Luc Mélenchon in de Franse presidentsverkiezingen 'was een bittere pil', zegt Hedebouw, 'maar zijn succes bewijst wel dat authentiek links kan scoren in Europa.'

Was de verdeeldheid op links geen probleem, zoals PS-voorzitter Paul Magnette beweerde, vraagt De Zondag.

Hedebouw: 'Hij slaat de bal helemaal mis. Dat de Franse socialisten van de kaart geveegd zijn, hebben ze aan zichzelf te danken. Ze zijn te ver meegegaan in het liberalisme. Dat is een belangrijke les voor de Belgische socialisten.'

Is het denkbaar dat ook zij van de kaart verdwijnen?

'Dat denk ik niet. Ik hoop daar ook niet op. Maar ik stel wel vast dat ook zij het systeem incarneren en de liberale recepten overnemen. Het zijn die partijen die overal slaag krijgen.'

De socialisten zijn bang van hem, stelt De Zondag.

'Dat is goed mogelijk. En het is ook terecht. Hun monopolie is doorbroken. Maar ze moeten vooral bang zijn van zichzelf. Ze beseffen niet dat ze dezelfde fouten begaan als de Franse socialisten. Dat ze de loonsverhoging blokkeren op 0,4 procent, is onbegrijpelijk. Dat is geen links beleid, hè.'

'De NAVO is niet de oplossing'

Sympathie voor Rusland, is dat zijn link met Le Pen? vraagt De Zondag.

'Neen, helemaal niet. Poetin is de vertegenwoordiger van het Russische casinokapitalisme. Wij hebben daar geen enkele sympathie voor. Vroeger niet en nu niet. Extreemrechts wel: Le Pen heeft zelfs Russisch geld gekregen voor haar campagne. Laat het heel duidelijk zijn: wij veroordelen de illegale agressie van Rusland op het Oekraïense volk.'

Waarom heeft zijn partij dan niet meegestemd met de resolutie hierover?

'Omdat wij niet akkoord zijn met de oplossingen die erin staan. De Europese werkende klasse wordt meer getroffen door de sancties dan Poetin en de Russische elite. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wij zijn voor gerichte sancties tegen de oligarchen. En twee: wij geloven niet dat de NAVO de oplossing is. Rusland is de eerste verantwoordelijke voor deze oorlog, maar ook Amerika is olie op het vuur aan het gieten. En wie zal dat finaal betalen? Wij, de Europeanen. Want het is hier dat er oorlog gevoerd wordt. Ik vrees echt voor een nieuwe wereldoorlog.'

Wil hij Oekraïne eigenlijk ondersteunen?

'Humanitair wel, volle bak zelfs, militair niet.'

Zonder militaire steun is Oekraïne een vogel voor de kat.

'Het is niet zwart­wit, hè. Weet je wat België moet doen? De leiding nemen in de onderhandelingen. Dáár kunnen wij het verschil maken. Er is een wapenwedloop bezig die tot een nieuwe wereldoorlog kan leiden. Dat moeten we absoluut vermijden.'

Lees via deze link het volledige interview in De Zondag, waarin het ook gaat over brandstofprijzen, 'postmoderne' Conner Rousseau en de mesaanval tegen Hedebouw van vijf jaar geleden.

