'Weet u wat ik vaststel? Dat extreemrechts goed scoort, waar linkse partijen niet dúrven', zegt PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw in een interview met De Zondag vlak voor de start van het politieke jaar.

Wou u echt regeren? Velen twijfelen daaraan.

Jawel, maar alleen om een echte breuk te realiseren. Dat bleek nu niet mogelijk. De PS heeft 26 procent, wij 14 procent. We hebben dat gevoeld aan tafel. Dat verschil is nog te groot om een echte breuk af te dwingen. Als de krachtsverhouding anders wordt in 2024, zal er wel iets mogelijk zijn. Dat is nu ons doel. We moeten volgende keer nóg beter scoren. Dan gaan de anderen moeten luisteren. Ook op federaal vlak trouwens. Het is toch onwaarschijnlijk dat wij geen enkele keer uitgenodigd zijn door de informateurs?

Vreest u geen paria te worden?

Neen. Waarom?

Om wat u zonet zei. Uw partij gaat op Vlaams Belang lijken. Ik bedoel: u bent de grote winnaar van de verkiezingen, maar u valt overal uit de boot. Niemand wil met u samenwerken.

Wij pleiten voor radicale verandering. Daarom zien de traditionele partijen ons niet graag komen. Maar wij zijn daarom geen paria. We vormen bijvoorbeeld een coalitie met SP.A in Zelzate en met Groen in Borgerhout. Dat sterkt mij in mijn overtuiging dat het wel degelijk kan. Ik voel zelfs sympathie van andere partijen. Dat is iets anders dan het cordon sanitaire.

Bent u voorstander van dat cordon?

Jawel. Vlaams Belang is geen democratische partij. Dat is extreemrechts, en dus gevaarlijk. Waar extreemrechts aan de macht komt, worden mensenrechten geschonden: agressie tegen vakbonden en migranten, ongelijke behandeling van mensen, noem maar op. Ik vrees echter dat het cordon zal sneuvelen. De vrijage tussen N-VA en Vlaams Belang was géén theater. De Wever meent dat. Je ziet dat aan zijn nota voor de Vlaamse regering. N-VA zal een volgende keer wél in zee gaan met Vlaams Belang. Dat zou eigenlijk een alarmsignaal moeten zijn voor alle democratische partijen. Weet u trouwens wat ik vaststel? Dat extreemrechts goed scoort, waar linkse partijen niet dúrven.

Is dat een kritiek aan de linkse partijen in Vlaanderen?

Deels. Mijn partij durft wel. We zijn daarvoor ook beloond. Maar voorts ... (even stil) De SP.A is veel te ver meegegaan in dat liberale verhaal. Als we extreemrechts willen verslaan, dan moeten we weer linkse taal durven spreken. (op dreef) Zég dat de rijken meer moeten betalen. Zég dat er openbare bedrijven nodig zijn. Zég dat de ontslagronde van KBC niet kan. Wij kunnen de opgang van extreemrechts stoppen. We dragen zelfs die verantwoordelijkheid. Maar dan moeten we eindelijk weer dúrven. Vlaams Belang is niet de volkse partij die ze pretendeert te zijn. Vlaams Belang doet mee aan de jacht op langdurig zieken. Vlaams Belang stemt voor loonmatiging in het parlement. Durf dat ook te zeggen.

(Paul Cobbaert / De Zondag)