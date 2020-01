'De nota-Magnette was een uitverkoop van links', zegt Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de PVDA-PTB.

In Vlaanderen komt de druk op de centrumpartijen in de eerste plaats van uiterst rechts, in Wallonië van uiterst links. De PVDA-PTB, goed voor ruim 16 procent in de peilingen in Wallonië, laat geen kans onbenut om de PS, Walloniës grootste partij en de belangrijkste rivaal op links, onder vuur te nemen. Terwijl de uitgelekte nota-Magnette in Vlaanderen gold als een communistisch pamflet, is ze voor de partij van Raoul Hedebouw een uitverkoop van linkse standpunten. 'Communistisch? Kom nou', lacht Hedebouw aan de telefoon, net terug van een weekendje weg met zijn gezin. 'In die nota stond bijvoorbeeld niets over een vermogensbelasting.'

De manoeuvreerruimte van de PS in de federale formatie, zeggen Franstalige waarnemers, wordt danig beperkt door de hete adem van 'de communisten 2.0' die de Franstalige socialisten permanent in de nek voelen. Voeg daarbij dat de socialistische vakbond FGTB-ABVV op 28 januari een nationale actiedag plant, eveneens om druk uit te oefenen op de federale onderhandelaars. De FGTB, die in Wallonië steeds meer een verlengstuk van de links-radicalen lijkt te worden, en volgens Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zelfs geheel door de PTB is geïnfiltreerd. 'Di Rupo ziet natuurlijk liever een FGTB die blindelings de PS volgt', zegt Hedebouw. 'Hij heeft nog altijd niet begrepen dat de linkse beweging veel ruimer is dan de PS alleen. Dat is weer zo'n typisch staaltje PS-arrogantie, ondanks hun historische nederlaag op 26 mei.'

Wij zitten nu aan 120.000 handtekeningen voor een minimumpensioen van 1500 euro en daarvan komt 60 à 65 procent uit Vlaanderen.

'Het sociale klimaat is gespannen in Wallonië', vervolgt Hedebouw. 'Verschillende parameters spelen daarin mee. Om te beginnen het voorbeeld van Frankrijk.' In Frankrijk staken spoorwegarbeiders nu al meer dan een maand tegen de geplande pensioenhervorming van president Macron en dat wakkert ook in Wallonië de linkse strijdlust aan. 'Verder is er natuurlijk ook gewoon de goede score van de PVDA-PTB op 26 mei', vervolgt Hedebouw. 'De kiezers vragen een bocht linksom. Maar vergis je niet, dit is geen louter Waals fenomeen. Wij zitten nu aan 120.000 handtekeningen voor ons burgerinitiatief rond een minimumpensioen van 1500 euro en daarvan komt 60 à 65 procent uit Vlaanderen. Dus we wegen zeker op het politieke debat en op de federale formatie. Maar ik vind het erg ondemocratisch dat wij door de opeenvolgende informateurs niet bij die gesprekken worden betrokken, terwijl wij wel bij de winnaars van de verkiezingen horen.'

'Wij zijn niet bang voor nieuwe verkiezingen, maar het signaal van 26 mei lijkt me duidelijk', besluit het PVDA-PTB-boegbeeld. 'Laten we gewoon een echt sociaal beleid voeren.'