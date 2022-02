Hij is 25 jaar en adviseert vanuit Cambrigde de VN, Google, Facebook en premier Boris Johnson over fake news.

Vanwaar die interesse in fake news?

Vanwaar die interesse in fake news? Rakoen Maertens: Ik studeerde experimentele psychologie aan de UGent. Mijn masterproef ging over 'misinformatie over de klimaatverandering'. Wetenschap moet zo veel mogelijk in dienst staan van de samenleving, vind ik. Hoe belandde u in Cambridge? Maertens: Via mijn masterproef kwam ik in contact met de werkgroep Social Decision-Making Lab van de universiteit van Cambridge. Toen de coronapandemie losbarstte, explodeerde ook het fake news daarover. Je kunt gerust stellen dat er parallel met de pandemie een infodemie is ontstaan: er komt zo veel informatie op ons af dat heel wat mensen het moeilijk hebben om door de bomen het bos te zien. Bovendien is fake news erg populair omdat het meestal een simpele én aantrekkelijke boodschap inhoudt. U kiest voor andere wapens in de oorlog tegen desinformatie. Maertens: In plaats van te focussen op het debunken, het ontkrachten van de foute boodschap, concentreren wij ons op het prebunken, het anticiperen. Voorkomen is beter dan genezen. Waarom? Maertens: Zodra iemand gelooft in fake news is het bijna onmogelijk om hem of haar op andere gedachten te brengen. Daarom is het beter om mensen de patronen, de technieken te leren kennen die achter de desinformatie zitten. Hoe doet u dat? Maertens: Onze onderzoeksgroep ontwikkelde enkele computerspellen zoals het Bad News Game. De Nederlandse versie, Slecht Nieuws, kun je gratis downloaden. We creëren daarin interventies, games en berichten om mensen aan te leren hoe ze zich kunnen wapenen tegen misinformatie. We zijn ondertussen ook aan het experimenteren met video's die straks misschien te bekijken zijn op YouTube. Zelfs Google vraagt u om advies? Maertens: Ons team geeft advies aan Google, maar ook aan Facebook, de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Britse regering. Eigenlijk is het mijn ambitie om zo veel mogelijk mensen te vaccineren tegen desinformatie.