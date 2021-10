Koen Fillet presenteert mee Interne keuken op Radio 1 en heeft ook een nieuwe podcast: Het geheugen van de mug. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 14 minuten en 23 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De aanhoudende actualiteitsstroom slaat me murw. Na het ene onheilsbericht komt het volgende. Op den duur voel ik er niets meer bij. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Kunnen we ons van Twitter ontdoen? Wat is uw grootste prestatie? Dat ik mezelf laat in het leven heb heruitgevonden. Er zijn lastiger midlifecrisissen dan op je vijftigste te ontdekken dat je eigenlijk een schilder bent. Sindsdien is het leven weer spannend. Wat is uw grootste mislukking? Dat ik dat niet twintig jaar eerder ontdekte. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Een klein, scheef huisje ergens aan een Engelse kust, op een klif die na mijn dood in zee stort, dat lijkt me wel wat. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Ik ben zo oud dat ik nog even op zaterdagvoormiddag naar school moest. Mijn vader kwam me dan halen. Hij had een grijze wollen trui aan en een ribfluwelen broek. Met twee op de fiets naar huis. Ik voor op de buis, beetje ongemakkelijk, zijn ongeschoren kin tegen mijn achterhoofd. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik leef zonder auto en zonder vlees. Zonder auto kost me geen moeite: de fiets, de trein en een deelauto brengen me overal waar ik moet zijn. Zonder vlees is wat lastiger. Ik ben een 'hypocritariër': thuis nooit vlees, maar op visite doe ik niet moeilijk. En op restaurant bestel ik niet altijd het lauwe geitenkaasje. Je wordt dat beu. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik werd eens verward met Sven Ornelis. Praat u weleens tegen uw huisdier? Ons laatste huisdier, een poes, is een gruwelijke dood gestorven. Toen ik de lakens uit de wasmachine haalde, zaten er botjes en pels in. We hadden een jong katje, het moet er ongemerkt in gekropen zijn. Wij praten dus niet meer met onze huisdieren. Wij praten zelfs niet óver onze huisdieren. Het is een taboe-onderwerp geworden. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Wel verkeerde beslissingen, maar geen spijt. Ook mijn fouten en verkeerde beslissingen hebben mij gebracht waar ik ben. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Nee. De geschiedenis herhaalt zich niet. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Ik ontwaakte toen ik The Last Waltz zag, de film die Martin Scorsese heeft gemaakt over het afscheidsconcert van The Band. En een paar jaar later gebeurde dat nog eens toen ik voor het eerst in Parijs was en door het Musée d'Orsay liep. Waarover zou u meer willen weten? Over zuivere wiskunde, statistiek en muziektheorie. En de Franse grammatica zou ik ook wel onder de knie willen hebben. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Hier worstel ik mee. Ooit stortte ik jaarlijks voor 11.11.11, maar daarin ben ik ontgoocheld. Er is een bedelaar die ik tegenkom als ik naar het werk spoor. Hij krijgt mijn kleingeld, en dan zeggen we bonjour. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Niets. Ik ben een gelukzak. Vindt u seks overschat? Ja, zoals de Beatles overschat zijn. Over beide wordt zo unaniem eenstemmig enthousiast gedaan dat het rekenkundig niet anders kan dan dat ze overschat zijn. Zegt deze Beatlesfan. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Sinds het niet meer zo goed met ze gaat, zie ik ze weer vaak, soms twee keer per dag. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Zie ik eruit alsof ik iets bijzonders doe voor mijn gezondheid? Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Natuurlijk. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat verwachtingen tot ontgoochelingen leiden. Vooral onuitgesproken verwachtingen.