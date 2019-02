Radiomaker Annemie Peeters: 'Ik had graag wat meer lef gehad'

Annemie Peeters maakt dit voorjaar voor Radio 1 Fifty-fifty: een reeks filmpjes, podcasts en radiouitzendingen over en voor vijftigers. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had ze 18 minuten en 24 seconden nodig.