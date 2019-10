Ledigheid is niet aan Rachida Lamrabet besteed. Ze combineert drie banen, voedt vier kinderen op en werkt verder aan een schrijversoeuvre. Met Dihya levert ze een theatermonoloog voor adolescenten af met volwassen ingrediënten. Een gesprek over engagement in tijden van rechtse regeerakkoorden.

Dat alles politiek is in het leven, zal Rachida Lamrabet ons als uitsmijter meegeven. Hoezeer ze dat meent, zal blijken wanneer deze week in Het Paleis haar nieuwste theaterstuk in première gaat. Dihya, een monoloog gespeeld door Dahlia Pessemiers-Benamar, gaat over een complexe moeder-dochterrelatie. Aan weerskanten van de generatiekloof galopperen stokpaardjes die de schrijfster zelf maar al te goed kent. Moeder en dochter zijn allebei activisten voor een betere, rechtvaardiger wereld. Terwijl de eerste ontgoocheld is over de magere resultaten van haar strijd, flakkert bij haar dochter het revolutionaire vuur juist hoog op. Dihya heet deze youngster, die we vooral niet met Greta Thurnberg moeten verwarren. Ze dankt haar naam aan een zevende-eeuwse Amazigh-koningin die een feministisch icoon werd.

...