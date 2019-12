Om een uitweg te zoeken uit het conflict dat woedt binnen de directie van de VRT, heeft de raad van bestuur van de openbare omroep een bemiddelaar aangesteld. Dat meldt voorzitter Luc Van den Brande maandagavond in een persbericht.

Het conflict draait rond Peter Claes, directeur media & productie en de feitelijke nummer twee bij de VRT. Een tiental dagen geleden lekte uit dat Paul Lembrechts, de CEO van de openbare omroep, aan de raad van bestuur het ontslag van Claes had gevraagd. De raad van bestuur stemde daar echter niet mee in. Onder meer wegens de ongelukkige timing, in de aanloop naar de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering.

Enkele dagen later lekte een brief aan diezelfde raad van bestuur uit, waarbij de overige vier directieleden partij kozen voor Lembrechts. Het gaat om Liesbeth Vrieleman (directeur informatie), Lieven Vermaele (directeur financiën en operaties), Stijn Lehaen (directeur technologie en innovatie) en hr-chef Hans Cockx. Ook de socialistische en christelijke vakbond zegden hun vertrouwen in Claes op, 'wegens zijn eigengereid optreden'. Tijdens een bijeenkomst van de raad van bestuur vandaag/maandag besliste die uiteindelijk om een bemiddelaar aan te stellen, omdat 'alle gedane inspanningen nog niet tot het verhoopte resultaat geleid hebben'.

Het gaat om Fabiaan Van Vrekhem van Accord Group. 'Hij wordt gevraagd om in gesprek te treden met alle betrokkenen teneinde het vertrouwen onder hen te herstellen, dit alles in het belang van de VRT', luidt het in de mededeling van Van den Brande. Tot slot roept de voorzitter Lembrechts en de andere leden van het directiecomité op om hun 'verantwoordelijkheid op te nemen teneinde het goed functioneren van de VRT te waarborgen en zich te onthouden van elk mogelijke externe communicatie'.