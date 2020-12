Oppositiepartij PVDA dient in het Vlaams Parlement een voorstel in om de partijdotaties te verminderen.

De partij baseert zich op een voorstel dat N-VA op federaal niveau heeft ingediend. Daar werd een N-VA-voorstel om de dotaties volgend jaar niet te indexeren weggestemd. 'We nodigen N-VA uit om de daad bij het woord te voegen en de partijdotaties te verminderen', zegt fractieleider Jos D'Haese.

In de Kamer werd een voorstel van oppositiepartij N-VA om de partijdotaties volgend jaar niet te indexeren afgelopen week weggestemd. N-VA reageerde ontgoocheld.

PVDA wil nu dat de N-VA kleur bekent. De partij dient het voorstel van N-VA daarom zelf in in het Vlaams Parlement. Daar zit de N-VA niet in de oppositie, maar in de meerderheid. 'We zijn benieuwd of de N-VA hier ook zo enthousiast zal zijn', zegt D'Haese.

Geesten zijn gerijpt

'Toen we vorig jaar voorstelden om op de dotaties te besparen, was het kot te klein. Maar wie weet hebben de geesten ondertussen kunnen rijpen. We nodigen hen uit om in het parlement waar ze het zelf voor het zeggen hebben, de daad bij het woord te voegen.'

Als het van PVDA afhangt mogen de besparingen op de partijdotaties gerust nog een stapje verder gaan. 'Partijen in België halen dubbel zoveel inkomsten uit overheidssubsidies als in het buitenland', zegt D'Haese. 'Wij stellen daarom voor om die dotaties de halveren. De N-VA heeft altijd de mond vol over subsidieslurpers, maar hangt zelf aan het infuus van de overheid. Het wordt tijd om dat systeem te herzien', besluit de PVDA-fractieleider.

