PVDA stapt toch niet in coalitie in Molenbeek

'Het vertrouwen is er niet', zegt lokaal PVDA-voorzitter Dirk De Block.

PS-kopstuk Catherine Moureaux gaf de voorkeur aan een coalitie met Ecolo en PVDA, maar Ecolo kondigde woensdag plots aan niet meer mee te willen. Nu geeft ook de PVDA er de brui aan.

Lager loon

Vooral de voorstellen van PVDA rond goed bestuur strooiden roet in het eten, zegt De Block. De PVDA legde onder meer een voorstel op tafel om het loon van burgemeester en schepenen te verlagen, maar daar had Moureaux geen oren naar, zegt De Block. 'We kregen daar geen serieus antwoord op. Integendeel: ik kreeg het etiket 'populist' opgeplakt. Dit alles toont aan dat de opening naar de PVDA nep is. Het vertrouwen is er gewoon niet.'

De PVDA geeft nog altijd de voorkeur aan een coalitie mét Ecolo en PS, klinkt het, ook al is er ook een meerderheid zonder de groenen. 'Die coalitie laat evenwichten toe die een duo niet kan garanderen', klinkt het. 'De krachtverhouding zou te zeer in het nadeel van de PVDA zijn. De PS zou een absolute meerderheid in het college hebben gehad, waardoor ze hun punten hardhandig konden doorduwen. We hebben het van begin af aan gezegd: we willen geen PVDA-schepenen die een PS-beleid voeren.'

De PS van Moureaux, dochter van oud-burgemeester Philippe Moureaux, was de grote winnaar van de verkiezingen in Molenbeek, samen met de PVDA die van één zetel naar zeven zetels ging. EcoloSamen haalde drie zetels.