PVDA/PTB trapt verkiezingscampagne 'Fenomenaal Sociaal' af

Voor een 400-tal partijmilitanten hebben nationaal voorzitter Peter Mertens, Raoul Hedebouw en enkele kandidaten het programma van de partij voorgesteld. 'Een programma met 840 concrete en positieve voorstellen, met de groeiende kloof tussen arm en rijk, koopkracht, klimaat en eerlijke belastingen als grote thema's', aldus Peter Mertens. 'Dit is het jaar van 26 mei, en op 26 mei zullen wij het parlement wakker schudden.'

In het sociale luik van het programma pleit de PVDA/PTB onder meer voor de afschaffing van ereloonsupplementen. 'Dat een heel kleine groep specialisten dubbel of driedubbel zoveel verdient als onze premier, is niet normaal', zei Peter Mertens. 'Betaal ze zoals universiteitsprofessoren, dat levert de ziekteverzekering 700 miljoen euro op.'

Ook de afschaffing van het remgeld, zodat iedereen gratis naar de huisarts kan, staat opnieuw in het programma.

De partij vindt het al evenmin aanvaardbaar dat de pensioenen in België 40 procent lager liggen dan in de buurlanden, en wil een pensioen van minimum 1.500 euro netto voor iedereen. Daarbij moet ook pensioenkloof tussen vrouwen en mannen gedicht worden.

Een al even prominente plaats is weggelegd voor de klimaatcrisis, waar de PVDA/PTB pleit voor zware investeringen, 10 miljard per jaar. 'Wij willen dat de privé elk jaar 5 miljard euro investeert in de vernieuwing van haar productie. En wij willen dat er een publieke Klimaatinvesteringsbank komt, die ook elk jaar 5 miljard euro publiek geld investeert. Om dat te doen zullen we moeten breken met de begrotingsdogma's van de Europese Unie.'

Tenslotte wordt gehamerd op eerlijke belastingen, waarbij vooral de multinationals in het vizier komen: 'KBC Bank heeft 0,7 procent belastingen betaald op 1 miljard euro winst. Dat is een fiscaal cadeau van 350 miljoen euro. Dat is niet meer normaal.'