Oppositiepartij PVDA zal alsnog kunnen deelnemen aan de onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement naar de historiek van de PFOS-vervuiling. Het Vlaams Parlement heeft daarvoor woensdag unaniem een wijziging aan het reglement goedgekeurd.

Volgens parlementsvoorzitter Liesbeth Homans komt de aanpassing er 'omdat de indienende partijen volstrekte openheid willen over het PFAS-PFOS-dossier en niemand de indruk wil wekken dat er sprake zou zijn van een doofpotoperatie'.

In het Uitgebreid Bureau van het parlement werden maandag de krijtlijnen vastgelegd voor de onderzoekscommissie die het dossier van de PFOS-vervuiling op en rond de 3M-site in Zwijndrecht moet uitspitten. Er zou worden gewerkt met 15 leden, volgens de grootte van de fracties: 5 voor N-VA, 3 voor Vlaams Belang, 2 voor CD&V, 2 voor Open Vld, 2 voor Groen en 1 voor Vooruit. PVDA zou niet in de commissie kunnen zetelen omdat de fractie te klein is. De partij was niet te spreken over de gang van zaken en sprak van een 'doofpotoperatie'.

Wel spreekrecht, geen stemrecht

Om die kritiek te counteren, werkte parlementsvoorzitter Homans samen met vijf fracties (behalve het Vlaams Belang en PVDA zelf) een voorstel uit waardoor PVDA alsnog kan deelnemen aan de onderzoekscommissie. Door de reglementsaanpassing kan de PVDA een 'toegevoegd lid' naar de commissie sturen. Dat kon al voor de gewone beleidscommissies, maar nog niet voor een onderzoekscommissie. Zo'n toegevoegd lid heeft wel spreekrecht, maar geen stemrecht.

Vrijdag vindt de installatievergadering van de onderzoekscommissie plaats. De commissie zal zelf een voorzitter aanduiden. Dat wordt normaal gezien Vooruit-parlementslid Hannes Anaf. De zittingen zijn openbaar tenzij de commissie zelf beslist om achter gesloten deuren te vergaderen. Zo zal de installatievergadering vrijdag achter gesloten deuren plaatsvinden. Ten laatste tegen eind januari 2022 moet de commissie klaar zijn. Dat is alvast de deadline voor het indienen van het eindverslag aan de plenaire vergadering.

Intussen is ook bekend wie er voor elke fractie in de commissie zal zetelen. Voor N-VA zijn dat Koen Daniëls, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Joris Nachtergaele en Freya Perdaens, voor Vlaams Belang Bart Claes, Chris Janssens en Stefaan Sintobin, voor CD&V Stijn De Roo en Tinne Rombouts, voor Open Vld Gwenny De Vroe en Willem-Frederik Schiltz, voor Groen Mieke Schauvliege en Imade Annouri, voor Vooruit Hannes Anaf en tot slot Jos D'Haese voor PVDA.

