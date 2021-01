PVDA hekelt 'klassenvirus' dat kloof tussen arm en rijk vergroot

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft voorzitter Peter Mertens van PVDA zondag de groeiende tegenstellingen tussen rijk en arm in coronatijden aangeklaagd. 'Dat corona een democratisch virus is dat iedereen gelijk treft, is de grootste leugen van 2020. Rijk wordt rijker, arm wordt armer. Dit virus is een klassenvirus.'

Peter Mertens (PVDA)