PVDA duidt Ayse Yigit aan als gecoöpteerd senator

De PVDA coöpteert Ayse Yigit in de Senaat. Dat meldt de partij woensdag in een persbericht. Ayse Yigit was op 26 mei lijsttrekker voor de Kamer in Limburg. De radicaal-linkse partij verdubbelde in die provincie haar score, maar haalde geen zetel binnen.