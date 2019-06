Het uiterst linkse PVDA wil de komende vijf jaar 'vuurwerk' brengen in het Vlaams Parlement.

De partij wil daarbij ook 'binnen het parlement de megafoon zijn van wat er buiten het halfrond leeft'. Dat heeft fractieleider Jos D'Haese woensdag gezegd bij de voorstelling van de vierkoppige PVDA-fractie in het parlement.

De partij schuift meteen een aantal speerpunten naar voor, gaande van de wachtlijsten in de zorg, tot de betaalbaarheid van de energiefactuur en een sterkere bestrijding van kinderarmoede.

Het Vlaams Parlement heeft er sinds 26 mei een gloednieuwe fractie bij. Voor het eerst zullen er leden van het uiterst linkse PVDA in het Vlaamse halfrond zetelen. De partij veroverde met Jos D'Haese en Lise Vandecasteele twee zitjes vanuit Antwerpen en daarnaast slaagden ook Tom De Meester (Oost-Vlaanderen) en Kim De Witte (Limburg) erin een zetel te veroveren.

De PVDA is intussen de enige partij die al zeker is van de oppositiebanken. Al de andere partijen zijn (voorlopig) nog betrokken in de gesprekken die N-VA-voorzitter Bart De Wever voert voor de vorming van een Vlaamse regering.

Volgens fractieleider Jos D'Haese is zijn fractie alvast van plan om stevig oppositiewerk te leveren. 'We willen voor vuurwerk zorgen in het parlement', aldus D'Haese. De vierkoppige fractie wil naar eigen zeggen een 'consequent linkse' oppositie voeren en schuift daarbij meteen een aantal speerpunten naar voor. Zo wil Lise Vandecasteele onder meer wegen op een reeks gezondheidszorgdossiers, zoals de wachtlijsten in de zorg. Vandecasteele wil ook deeltijds actief blijven als huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. 'Ik doe dat bewust om voeling te houden met de samenleving. Ik hoor dagelijks verhalen van mensen die medische zorgen uitstellen omdat ze die niet kunnen betalen. Ik wil die verhalen naar het parlement brengen.'

Energiespecialist Tom De Meester wil zich vooral buigen over de energiedossiers - zoals de betaalbaarheid van de energiefactuur - en het gebrek aan sociale woningen in Vlaanderen.

Pensioenspecialist Kim De Witte zal zich onder meer ontfermen over de betaalbaarheid van de ouderenzorg en over onderwijsdossiers zoals het M-decreet, het lerarentekort...

Fractieleider Jos D'Haese zal de fractie aansturen en schuift zelf nog twee bijkomende prioriteiten naar voor: de klimaatverandering en de strijd tegen de kinderarmoede.

De partij wil bij elke maatregel ook de sociale reflex behouden. 'Zo blijven we bijvoorbeeld strijden tegen het rekeningrijden, maar voor een beter openbaar vervoer', aldus D'Haese.