De raadkamer buigt zich op 29 oktober over het Europees aanhoudingsbevel tegen Carles Puigdemont. Dat meldt het Brusselse parket.

De ex-minister-president van Catalonië heeft zich donderdag aangeboden bij de politie, waarna hij voor de onderzoeksrechter is geleid. Die onderzoeksrechter heeft hem na het verhoor vrijgelaten onder voorwaarden. Puigdemont heeft zich verzet tegen zijn overlevering aan Spanje zodat het nu de raadkamer is die moet beslissen of het EAB uitvoerbaar verklaard wordt.

Het Spaanse gerecht had maandag een nieuw Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd tegen Puigdemont. Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum organiseerde en zo inging tegen de Spaanse grondwet. Het Brusselse parket had dinsdag het EAB ontvangen maar had meteen een vertaling van een groot deel van het document gevraagd. Het Spaanse gerecht had aangekondigd dat die vertaling een week op zich zou laten wachten maar de vertalingen zijn vroeger aangekomen dan verwacht, meldt het Brusselse parket. '

De procedure rond het EAB is dan ook verdergezet', zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. 'Meneer Puigdemont heeft zich donderdagvoormiddag aangeboden bij de federale gerechtelijke politie, waar hem het EAB is betekend en waar hij van zijn vrijheid is beroofd. Het parket heeft daarop een onderzoeksrechter gevorderd, die meneer Puigdemont heeft verhoord. Dat verhoor is donderdagnamiddag geschorst om een aantal verificaties te laten uitvoeren.'

Geen immuniteit

De advocaat van Puigdemont had aangevoerd dat zijn cliënt parlementaire immuniteit genoot als lid van het Europees Parlement, aldus het parket. 'De onderzoeksrechter heeft dat laten natrekken en heeft vastgesteld dat hij geen immuniteit genoot', gaat de woordvoerder verder. 'De onderzoeksrechter heeft hem vervolgens vrijgelaten onder voorwaarden. Zo moet hij in België verblijven en mag hij het land niet verlaten zonder toestemming te vragen aan de onderzoeksrechter, en moet hij bereikbaar blijven.'

De raadkamer moet zich nu binnen de 15 dagen buigen over de uitvoerbaarverklaring van het EAB. Die zitting zal op 29 oktober plaatsvinden. Tegen de beslissing van de raadkamer staat nog beroep open bij de kamer van inbeschuldigingstelling.