PTB kiest voor oppositie in Seraing

Kort na de stembusslag van midden oktober, waarbij de PS in Seraing 20 van de 39 zetels binnenhaalde, startte die partij toch onderhandelingen op met de PTB. Die laatste won maar liefst 11 zetels.

Maar de gesprekken liepen moeilijker dan verwacht. Vooral over de begroting en sociale huisvesting raakten beide partijen het niet eens. De PS verweet zijn gesprekspartner een gebrek aan becijfering van de voorstellen.

De PTB besliste maandagavond om de volgende jaren niet mee te besturen in Seraing. 'We kiezen voor de oppositie', bevestigt lijsttrekker Damien Robert. 'We gaan die hard en beargumenteerd voeren, rond een aantal thema's die de kiezer die ons het vertrouwen heeft geschonken belangrijk vindt.'