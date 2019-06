De PTB/PVDA blijft een beleidsbreuk eisen, maar is ook bereid om compromissen te maken. Die boodschap verstuurden de vertegenwoordigers van de uiterst linkse partij maandag bij hun aankomst aan het Waalse parlement, waar de PS-top gesprekken voert met het oog op de vorming van een nieuwe Waalse en Franse gemeenschapsregering.

'We gaan ons constructief opstellen, maar we gaan onze eisen op tafel gooien, zoals een rooster van huurprijzen, meer openbaar vervoer en inspanningen voor werkgelegenheid, en niet voor multinationals', zei nationaal woordvoerder Raoul Hedebouw voor zijn onderhoud met PS-voorzitter Elio Di Rupo en oud-minister-president Paul Magnette. In de Vlaamse formatieronde is PVDA maandagochtend weggevallen. 'De roeping van een politieke partij is om te besturen, maar er is een breuk nodig. Wij willen compromissen maken, maar ons niet compromitteren', klinkt het bij Hedebouw, die het gezelschap kreeg van voorzitter Peter Mertens en Waals woordvoerder Germain Mugemangango.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober hield de PS op een aantal plaatsen ook al gesprekken met de PTB/PVDA, maar de twee partijen smeedden uiteindelijk nergens akkoorden. Maar met tien zetels in het Waals parlement heeft de partij nu hetzelfde politieke gewicht als het cdH, en de socialistische vakbond FGTB hoopt dat de socialisten met de PTB/PVDA en Ecolo in zee zullen gaan. Bij hun aankomst werd het drietal van de uiterst linkse partij toegejuicht door werknemers die aan de slag zijn op een werf in de buurt. Dat overkwam vertegenwoordigers van andere politieke partijen niet, zo stelden de journalisten ter plaatse vast.