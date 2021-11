Mélissa Hanus (PS) wil via de Raad van State het Vlaams Belang op droog zaad zetten. De vraag is of ze Vlaamse steun krijgt voor haar demarche.

In Vlaanderen is Mélissa Hanus een nobele onbekende, maar dat kan snel veranderen. Het jonge Kamerlid uit Étalle-Luxemburg neemt de partijfinanciering van het Vlaams Belang in het vizier. Concreet wil Hanus dat de Raad van State de jaarlijkse dotatie van 7,9 miljoen euro voor de extreemrechtse partij intrekt, en dat wegens inbreuken op de mensenrechten zoals het aanzetten tot rassenhaat, discriminatie en geweld.

...

In Vlaanderen is Mélissa Hanus een nobele onbekende, maar dat kan snel veranderen. Het jonge Kamerlid uit Étalle-Luxemburg neemt de partijfinanciering van het Vlaams Belang in het vizier. Concreet wil Hanus dat de Raad van State de jaarlijkse dotatie van 7,9 miljoen euro voor de extreemrechtse partij intrekt, en dat wegens inbreuken op de mensenrechten zoals het aanzetten tot rassenhaat, discriminatie en geweld. Als bewijsmateriaal heeft Hanus 130 screenshots van aangebrande tweets verzameld. De demarche valt samen met de lancering van een boek over haar persoonlijke kruistocht tegen rechts extremisme, met een voorwoord door partijvoorzitter Paul Magnette. Vooraleer de Raad van State zich over haar verzoekschrift kan buigen, moet ze zeven handtekeningen verzamelen in de 21-koppige bijzondere commissie Controle Verkiezingsuitgaven en Boekhouding Politieke Partijen. Oud-politicus en grondwetspecialist Johan Vande Lanotte is vertrouwd met de procedure. 'De wet op de partijfinanciering van 4 juli 1989 maakt de Raad van State bevoegd voor het intrekken van dotaties', zegt hij. 'Zo'n sanctie kan worden genomen ten aanzien van parlementsleden of partijen die vijandig staan tegenover de rechten en vrijheden zoals omschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).' De voorbije dertig jaar is het nooit zover gekomen, ook al werd al eerder, in 2011, geprobeerd om het Vlaams Belang op droog zaad te zetten. De details herinnert Vande Lanotte zich niet, maar hij heeft wel een plausibele verklaring. 'Het moet gaan om handelingen die buiten de parlementaire werking werden gesteld. Vermoedelijk is het daar de vorige keer spaak gelopen. Er is nog een beperkende voorwaarde: een partij kan niet gestraft worden voor uitlatingen van een van haar leden, als ze daar afstand van neemt.' Het lijdt weinig twijfel dat Hanus haar zeven handtekeningen zal vinden. Vraag is of ze er ook in zal slagen Vlaamse commissieleden aan haar kant te krijgen. Voor de PS is dit een risicoloze operatie, maar in Vlaanderen leeft de vrees dat het Vlaams Belang zijn slachtofferrol in piekende polls zal vertalen. Vande Lanotte wil geen politieke standpunten meer innemen. 'Maar je kunt dit van twee kanten bekijken', zegt hij. 'Door een politiek bril zie je hoe de veroordeling van het Vlaams Blok in 2004 extreemrechts allesbehalve klein heeft gekregen. Er is ook de juridische kant: het staat vast dat heel wat Vlaams Belangers met grote regelmaat het EVRM schenden, hun tweets spreken voor zich. En het is even zeker dat die vertegenwoordigers juist daarom door hun partij worden gekoesterd.'