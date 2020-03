De gesprekken over de vorming van een noodregering om de coronacrisis aan te pakken, lijken alweer vastgelopen. PS-voorzitter Paul Magnette verwerpt de vorming van een noodregering van beperkte duur met N-VA en pleit ervoor om de ontslagnemende regering in lopende zaken vanuit het parlement te steunen. Maar dat idee werd eerder door Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) van de hand gewezen.

Magnette vindt de vorming van een noodregering onnodig tijdverlies, omdat er dan nieuwe ministers aangeduid worden en nieuwe kabinetten samengesteld worden. De coördinatie met de deelregeringen in de strijd tegen het coronavirus moet prioriteit nummer één zijn, vindt hij.

De PS-voorzitter zei dat via Facetime in 'C'est pas tous les jours dimanche' op RTL-TVi. Hij werd er bijgetreden door Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet.

'Het gaat niet om de vorming van een nieuwe regering. We zitten middenin een grote crisis. De enige prioriteit moet zijn om de coronacrisis aan te pakken en de mensen te verzorgen... We zeggen: "Laat ons geen tijd verliezen". Er zijn een (federale) regering en deelstaatregeringen', lichtte de PS-voorzitter toe.

Paul Magnette vond het 'onfatsoenlijk' en 'cynisch' van de N-VA om 'een grote crisis politiek te instrumentaliseren'. Hij kondigde aan dat 'de PS vanuit het parlement alle beslissingen van de (ontslagnemende) regering om de noodzakelijke antwoorden op de crisis te nemen', niet alleen op het vlak van gezondheid, maar ook om de economische gevolgen op te vangen. 'Het is nu tijd voor nationale eenheid om maatregelen te nemen zodat ons land kan inspelen op de uitdagingen', benadrukte de PS-voorzitter.

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet verklaarde dat hij zijn collega-partijvoorzitters de boodschap heeft overgemaakt dat de 21 groene Kamerleden 'alle maatregelen tegen de coronacrisis die de regering zullen steunen' en 'bereid zijn de nodige wetteksten te zullen goedkeuren'.

'Waar zijn de partijen die vragen om ministers te vervangen? Dat is niet wat de mensen vragen', vervolgde Magnette die er ook op wees dat een regeringswissel ook de vervanging van de kabinetten vereist, wat de nodige tijd in beslag neemt.

MR-voorziter Georges-Louis Bouchez is verheugd dat PS en Ecolo de kaart trekken van nationale eenheid in de strijd tegen de coronacrisis en eensgezind kiezen voor een regering onder leiding van Sophie Wilmès (MR). Voor hem primeert het staatsbelang op het partijbelang.

Volgens Bouchez wilde N-VA ook onderhandelingen opstarten over onder meer migratie en het institutionele. 'Als we over migratie of het institutionele willen praten met PS en N-VA hebben we voor Pasen geen regering', voorspelde hij. Bouchez wees er ook op dat België op Europees vlak niet het enige land is dat momenteel niet over een regering met volheid van bevoegdheid beschikt.

Jambon: 'Noodregering nodig'

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) had eerder de piste om de ontslagnemende regering vanuit het parlement te steunen door de zes partijen die zaterdagavond rond de tafel zaten, resoluut van de hand gewezen. 'We hebben nu nood aan een regering met volheid van bevoegdheid, van beperkte omvang, met een beperkte opdracht en een beperkte samenstelling,' zei hij zondagmiddag in De Zevende Dag.

Vooral bij de PS is er dus heel wat weerstand om samen met N-VA in een regering te stellen. Dat is vooral het geval bij de jongeren en de Brusselse federatie, onder voorzitterschap van Ahmed Laaouej, de PS-kamerfractieleider. Zo stelde Brussels parlementslid Jamal Ikazban op Twitter dat het 'totaal ondenkbaar is een regering, ook al is het een noodregering, te vormen met een nationale partij die ononderbroken een groot misprijzen toont voor vreemdelingen en vluchtelingen'.

Jan Jambon reageerde erg afwijzend op deze piste. 'Hier word ik boos van. De grootste partij van het land steekt de hand uit en dan kom je in dergelijke spelletjes terecht', sneerde hij.

Volgens hem zou het aanblijven van de huidige ontslagnemende regering met de steun vanuit het parlement een extra stap betekenen. Voor elke maatregel die binnen die regering wordt genomen, zou er telkens steun in het federaal parlement moeten gezocht worden. 'De regering moet doortastend zijn. Een noodregering is een stap korter om doortastend te kunnen optreden', benadrukte hij.

Jambon wees erop dat de afgelopen dagen grondig gepraat is tussen N-VA en PS. 'Maar de essentie is dat de PS niet met ons in de regering wil zitten', stelde hij vast. 'We zijn de grootste partij van het land. Welk recht hebben de Franstaligen om dergelijke oekazes tegen ons te stellen?', vroeg hij zich af.

Groen: 'Formule niet belangrijk'

Groen roept intussen op om samen krachtdadig de nodige maatregelen te nemen om het coronavirus te bestrijden. 'De formule waarin dit gebeurt, via het parlement of een regering, is ondergeschikt aan de oplossingen die nu nodig zijn', luidt het in een mededeling.

'Corona kent geen taal, ideologie of partijen. Groen zal alle noodzakelijke maatregelen steunen, ongeacht formatie, indien nodig via het parlement. Dit is niet het moment voor partijpolitieke discussies of om snel-snel een staatshervorming in elkaar te boksen', vindt voorzitster Meyrem Almaci.

Ze wijst erop dat de samenleving in deze moeilijke omstandigheden blijft draaien 'dankzij de tomeloze inzet van personeel in de zorg, in scholen en kinderopvang, dankzij academische experten en inzet van pers voor informatie en van veiligheidspersoneel'.

Groen steekt daarom ook de hand uit naar alle collega-politici om net als al deze mensen leiderschap en verantwoordelijkheidszin te tonen. Ecolo en Groen waren zaterdag niet betrokken bij de onderhandelingen onder leiding van de koninklijke opdrachthouders Dewael en Laruelle voor de vorming van een noodregering.

Terwijl mensen vechten voor hun leven en mensen vechten voor de levens van anderen, vechten sommige politici enkel voor zichzelf of voor hun partij. Ik ben gedegouteerd. — Conner Rousseau (@conner_rousseau) March 15, 2020

