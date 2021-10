Als het van de PS afhangt, wordt het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas structureel verankerd. Dat zegt vicepremier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne vrijdag in La Dernière Heure. De Franstalige socialisten willen elk Belgisch gezin ook een eenmalige energiecheque van 100 euro geven.

Met die twee maatregelen tegen de stijgende energieprijzen trekt de PS het begrotingsoverleg van de federale regering in.

Momenteel vallen 900.000 Belgische gezinnen onder het sociaal tarief. De uitbreiding eerder dit jaar zorgde voor 400.000 nieuwe rechthebbenden. Zij moeten gemiddeld 250 euro minder betalen voor hun elektriciteitsrekening en 415 euro voor hun gasfactuur. Als het van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) afhangt, wordt dat uitgebreid sociaal tarief verlengd tot voorbij het einde van dit jaar.

Ook de PS wil dat sociaal tarief verlengen, zegt vicepremier Dermagne. Hij bepleit zelfs een structurele verankering van de maatregel. 'Dat zal onze absolute prioriteit zijn voor het begrotingsconclaaf van dit weekend', zegt hij in La DH. Dermagne wil het sociaal tarief ook uitbreiden voor armlastige gezinnen die gebruikmaken van een gemeenschappelijke gasboiler.

Daarenboven wil de PS elk gezin in ons land een eenmalige energiecheque geven. 'Het gaat om een forfaitaire tussenkomst, een 'one shot' die de factuur van elk gezin rechtstreeks verlaagt', zegt Dermagne. Een cheque van 100 euro per gezin heeft volgens hem een budgettaire impact van 524 miljoen euro. 'Over het bedrag kan onderhandeld worden, maar 100 euro lijkt ons betekenisvol.'

