In Franstalig België is consternatie ontstaan over het debat tussen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Vlaams Belang-topman Tom Van Grieken op Canvas. PS-voorzitter Paul Magnette zei 'diep geschokt' te zijn. Even later meldden PS, Ecolo en Les Engagés: 'Er is een rode lijn overschreden. Dit kan niet zonder gevolg blijven'. Ze eisen tegen maandag een verduidelijking van de MR.

Bouchez en Van Grieken kruisten donderdagavond in Terzake op Canvas de degens over de Franse presidentsverkiezingen. In Franstalig België is daar consternatie over ontstaan: in het zuiden van het land is er nog altijd een cordon médiatique rond extreemrechts.

PS-voorzitter Paul Magnette is 'diep geschokt', zei hij vrijdag aan RTL-TVi. 'Dit is een politieke fout en een ernstig precedent. 20 jaar geleden hebben onze voorgangers bij de democratische Franstalige partijen een akkoord ondertekend waarin ze zeiden niet te onderhandelen noch te debatteren met extreemrechts. Meneer Bouchez heeft dat akkoord verbroken.'

Korte tijd later stuurden PS, Ecolo en Les Engagés (voormalig cDH) een gemeenschappelijke boodschap uit, waarin ze de MR vragen om tegen maandagmiddag het partijstandpunt over het cordon sanitaire te verduidelijken. 'Er is een rode lijn overschreden', klinkt het. 'Dit kan niet zonder gevolg blijven.

Dit is een politieke fout en een ernstig precedent. Paul Magnette.

Eerder had staatssecretaris Thomas Dermine (PS) de keuze van Bouchez al gehekeld. 'Er zijn ernstige studies die aantonen dat de verkiezingsresultaten van extreemrechts klein blijven als het wordt uitgesloten van debatten', zei hij bij RTBF. 'Georges-Louis Bouchez weet dat en toch kiest hij ervoor om het cordon sanitaire te doorbreken.'

Rajae Maouane, covoorzitter van Ecolo, reageerde op Twitter: 'Met extreemrechts debatteer je niet, je bestrijdt het'.

L'extrême-droite on ne débat pas avec, on la combat. https://t.co/ireyUtPdr9 — Rajae Maouane 🌎🌻 (@RajaeMaouane) April 21, 2022

Bouchez is het daar niet mee eens. Je bestrijdt extreemrechts net door er mee in debat te gaan en door hun argumenten te weerleggen, vindt hij. 'Het cordon sanitaire betekent alleen dat je geen akkoorden sluit met extreemrechts en extreemlinks. In Vlaanderen wordt er bovendien al lang gedebatteerd met Vlaams Belang', zei hij op de sociale media.

Bouchez voegde er aan toe dat duizenden Belgen het debat in Frankrijk tussen Macron en Le Pen hebben gevolgd. Ook met PVDA wordt probleemloos in debat gegaan in de Franstalige media, stelt hij.

Lachaert: 'Geen zwijgcultuur'

Ook vanuit Vlaamse zijde zijn er al reacties gekomen. Zo tweette voorzitter Egbert Lachaert van Open VLD, die samen met MR tot de liberale familie behoort: 'In een democratie moet je met iedereen in debat kunnen gaan. Georges-Louis Bouchez deed dat uitstekend tegen Tom Van Grieken, die geen zinnige argumenten of oplossingen had. Een zwijgcultuur over reële problemen gaat de democratie niet redden.'

In een democratie moet je met iedereen in debat kunnen gaan. @GLBouchez deed dat uitstekend tegen @tomvangrieken, die geen zinnige argumenten of oplossingen had.



Een zwijgcultuur over reële problemen gaat de democratie niet redden. https://t.co/9c8J2r7Nq3 — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) April 22, 2022

Bouchez en Van Grieken kruisten donderdagavond in Terzake op Canvas de degens over de Franse presidentsverkiezingen. In Franstalig België is daar consternatie over ontstaan: in het zuiden van het land is er nog altijd een cordon médiatique rond extreemrechts. PS-voorzitter Paul Magnette is 'diep geschokt', zei hij vrijdag aan RTL-TVi. 'Dit is een politieke fout en een ernstig precedent. 20 jaar geleden hebben onze voorgangers bij de democratische Franstalige partijen een akkoord ondertekend waarin ze zeiden niet te onderhandelen noch te debatteren met extreemrechts. Meneer Bouchez heeft dat akkoord verbroken.'Korte tijd later stuurden PS, Ecolo en Les Engagés (voormalig cDH) een gemeenschappelijke boodschap uit, waarin ze de MR vragen om tegen maandagmiddag het partijstandpunt over het cordon sanitaire te verduidelijken. 'Er is een rode lijn overschreden', klinkt het. 'Dit kan niet zonder gevolg blijven.Eerder had staatssecretaris Thomas Dermine (PS) de keuze van Bouchez al gehekeld. 'Er zijn ernstige studies die aantonen dat de verkiezingsresultaten van extreemrechts klein blijven als het wordt uitgesloten van debatten', zei hij bij RTBF. 'Georges-Louis Bouchez weet dat en toch kiest hij ervoor om het cordon sanitaire te doorbreken.' Rajae Maouane, covoorzitter van Ecolo, reageerde op Twitter: 'Met extreemrechts debatteer je niet, je bestrijdt het'.Bouchez is het daar niet mee eens. Je bestrijdt extreemrechts net door er mee in debat te gaan en door hun argumenten te weerleggen, vindt hij. 'Het cordon sanitaire betekent alleen dat je geen akkoorden sluit met extreemrechts en extreemlinks. In Vlaanderen wordt er bovendien al lang gedebatteerd met Vlaams Belang', zei hij op de sociale media.Bouchez voegde er aan toe dat duizenden Belgen het debat in Frankrijk tussen Macron en Le Pen hebben gevolgd. Ook met PVDA wordt probleemloos in debat gegaan in de Franstalige media, stelt hij.Ook vanuit Vlaamse zijde zijn er al reacties gekomen. Zo tweette voorzitter Egbert Lachaert van Open VLD, die samen met MR tot de liberale familie behoort: 'In een democratie moet je met iedereen in debat kunnen gaan. Georges-Louis Bouchez deed dat uitstekend tegen Tom Van Grieken, die geen zinnige argumenten of oplossingen had. Een zwijgcultuur over reële problemen gaat de democratie niet redden.'