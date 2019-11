In de strafzaak tegen uroloog Bo Coolsaet, die wordt vervolgd voor verkrachting van zijn minderjarige patiënte J., nemen haar advocaten het Antwerpse parket zwaar onder vuur. Knack kreeg een gedetailleerd document over de zaak in handen.

Op 20 september 2019 stuurden de advocaten van J. een lange brief naar procureur Franky De Keyzer om de houding van het parket aan te klagen. Een kopie van die brief ging naar de procureur-generaal van Antwerpen en de procureur-generaal van het hof van cassatie in Brussel en, zeer uitzonderlijk, ook justitieminister Koen Geens (CD&V). De hogere echelons van justitie zitten verveeld met de brief, die nu ook in politieke kringen circuleert.

Uit het zestien bladzijden tellend document blijkt dat het parket niet alleen weigerde zijn geschreven argumentatie voor de buitenvervolgingstelling van Coolsaet vrij te geven. Ook een soortgelijke klacht van V. werd geseponeerd, blijkbaar zonder dat Coolsaet daarover werd verhoord.

V. en J. dienden ook een klacht in tegen Coolsaet bij de Orde der Artsen van Antwerpen. Allebei werden ze gehoord door de Orde en kregen de belofte dat een tweede hoorzitting met confrontatie met Coolsaet zou worden georganiseerd. De confrontatie kwam er niet en beide vrouwen kregen een brief met de mededeling dat aan hun klacht 'passend gevolg' werd gegeven. Wat dat 'passend gevolg' was, kwamen ze niet te weten.

België werd in 2017 door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld omdat strafrechtelijk onderzoek van een seksueel misdrijf niet adequaat was gevoerd.

De correctionele rechtbank van Antwerpen zal op 26 november een vonnis vellen. Coolsaet riskeert maximaal 20 jaar cel.