Professor Marc De Vos leest politici de levieten: 'Wat is er hier nog van internationaal niveau?'

De vergrijzing is nog altijd een probleem, de arbeidsmarkt is amper hervormd, en voor een écht sociaal beleid is er geen geld. Professor arbeidsrecht Marc De Vos wordt moedeloos van de Belgische politiek. 'Twintig jaar ben ik er als publieke intellectueel mee bezig geweest - en het heeft niets opgeleverd.'

Marc De Vos is kwaad. Op ons allemaal, eigenlijk. Sinds vorig jaar is hij decaan aan de rechtenfaculteit van de Macquarie University in Australië, maar zijn verhuizing naar de andere kant van de planeet heeft hem niet milder gestemd over België. Als directeur van de denktank Itinera, waar hij vandaag als visiting fellow aan verbonden is, was De Vos altijd al gefrustreerd over het gebrek aan daadkracht van onze politici, nu hekelt hij het gebrek aan ambitie van álle Belgen: politici, ondernemers en burgers.

...