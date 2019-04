Procureur des Konings Ine Wymersch klaagt werkomstandigheden aan: 'Welkom in Absurdistan'

Het Openbaar Ministerie van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde is gevestigd in - u leest het goed - het OCMW-gebouw van Asse. Verdachten kunnen er bij gebrek aan cellen niet worden opgesloten. Toch is de kersverse procureur des Konings Ine Van Wymersch blij met haar benoeming. 'Wij nemen onze verantwoordelijkheid op, ook als de politiek dat niet doet.'

Ine Van Wymersch: 'De kafkaiaanse toestanden glijden doorgaans van me af als water van een eend.' © Lies Willaert