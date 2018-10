Proces treinramp Buizingen moet toch in het Frans: 'Pijnlijk voor slachtoffers'

Het parket Halle-Vilvoorde had zich verzet tegen de taalwijziging en heeft nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan tegen de beslissing van de arrondissementsrechtbank.

Frontale botsing

De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlakbij het station van Buizingen toen een stoptrein frontaal op een IC-trein botste. Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen terwijl minstens 310 personen gewond raakten. Onder hen waren de treinbestuurder van de P-trein en de twee treinbegeleiders van beide treinen.

Het parket Halle-Vilvoorde vervolgt zowel de bestuurder van de stoptrein, die door een stoplicht zou zijn gereden, als de NMBS en Infrabel omdat die nalatig zouden geweest zijn met de veiligheid. De treinbestuurder betwist tot op vandaag dat hij door een rood licht is gereden.

Voor de politierechtbank in Halle vroeg de verdediging om een taalwijziging, maar die werd geweigerd. De verdediging ging daartegen in beroep bij de arrondissementsrechtbank, een speciale rechtbank bestaande uit zes rechters, en die heeft beslist dat om de taalwijziging wel toe te kennen, bevestigt het parket.

Verjaring dreigt

Het zal dus de Brusselse politierechtbank zijn die zich over het dossier zal moeten buigen.

De beslissing van de arrondissementsrechtbank betekent dan ook dat het dossier dreigt te verjaren voor er een definitief oordeel in geveld is.

Niet alleen zullen een nieuwe politierechter en een nieuwe parketmagistraat nu het hele dossier moeten instuderen, een deel van het dossier zal naar alle waarschijnlijkheid ook nog vertaald moeten worden.

'Pijnlijk'

De slachtoffers van de treinramp zullen teleurgesteld zijn, zegt hun advocaat, meester Jan Buelens. 'Zij wachten al 8 jaar op antwoorden. We begrijpen dat rekening moet gehouden worden met de belangen van de verdediging maar het is pijnlijk dat in deze omstandigheden met de belangen van de slachtoffers geen rekening wordt gehouden.'

'Deze taalwijziging is een situatie die enkel in België mogelijk is, we mogen hopen dat de organen van de Belgische staat in deze, parket en politierechtbank, het nodige doen om ervoor te zorgen dat de zaak niet nog meer vertraging opdoet.'