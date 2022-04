Het openbaar ministerie wil dat de achttien beklaagden in de zaak-Sanda Dia veroordeeld worden voor toediening van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. Dat toedienen kan breed geïnterpreteerd worden, luidt het.

De rechtbankvoorzitter had vrijdag de herkwalificatie voorgesteld, en wilde over slagen en verwondingen spreken in plaats van toediening van schadelijke stoffen. Dat leidde tot onrust onder de advocaten, die tijd vroegen om hun standpunt uiteen te zetten. Dat leidt tot vertraging: de zitting wordt er van dinsdag tot en met vrijdag voor opgeschort.

Het openbaar ministerie bleef bij de eerste kwalificatie, zo bleek maandagavond. 'We zijn van oordeel dat ze zich alle achttien schuldig hebben gemaakt aan toediening van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg', klonk het.

Verder is er volgens de aanklager ook sprake van mensonterende behandeling, schuldig verzuim en inbreuken op dierenwelzijn. 'Ze hebben de dood niet gewild, daar zijn we ons bewust van', klonk het. 'Maar ze hebben wel een extreem traumatische doop gewild, fysiek en mentaal, waarin risico's werden genegeerd.'

Het toedienen van stoffen kan breed geïnterpreteerd worden, menen ze ook, verwijzend naar juridische literatuur. 'Alle handelingen die hebben geleid tot opnemen stof', kunnen eronder vallen. 'We blijven bij die kwalificatie, maar verzetten ons niet indien u tot een herkwalificatie zou komen', aldus nog de aanklagers.

