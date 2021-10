Op de tweede zittingdag van het proces tegen Bart De Pauw is de verdediging aan het woord. Bart De Pauw heeft 'op sommige ogenblikken inderdaad onaangepast gedrag' vertoond. Dat heeft zijn advocaat gepleit. 'Het klopt dat er momenten geweest zijn dat hij misschien een pets verdiende. Maar daarover gaat het niet meer.'

Advocaat Michaël Verhaeghe begon zijn pleidooi met een verdediging tegen wat de burgerlijke partijen woensdag hadden verklaard: dat De Pauw er een complot tegen hem van maakt. 'Daar hebben wij het nooit over gehad. Al sinds het begin hebben we het over de dynamiek die heeft gespeeld in dit dossier. Het is een op hol geslagen dossier', legde hij uit.

De advocaten van burgerlijke partijen, de verschillende vrouwen die naar voren zijn getreden met beschuldigingen van stalking, hadden woensdag de nadruk gelegd op het grote aantal vrouwen dat door De Pauw zou zijn lastiggevallen. Dat maakt van de tv-ster een 'seriestalker', klonk het. Maar volgens Verhaeghe is er na twee aangiften bij de VRT - van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert - 'een trein vertrokken' en is er 'een organisatie gegroeid', waarmee hij insinueert dat de zaak opgeblazen is. 'Die collectieve dimensie doet me op strafrechtelijk vlak huiveren. Strafrecht is individueel, het is een individuele oefening. Er een groep van maken is gevaarlijk.'

Point-of-no-return

De aangifte die Maaike Cafmeyer in oktober 2017 deed bij de preventie-adviseur van de VRT, heeft haar doel voorbij geschoten, zei Verhaeghe. 'Het is op een moment tot een point-of-no-return gekomen, ze wilde zijn ontslag niet maar toen dat gebeurde, heeft ze de vlucht vooruit genomen. Kort daarna volgde een inval van de onderzoeksrechter bij de VRT en ging de bal helemaal aan het rollen.'

De advocaat meent dat het onderzoek is opgestart na verhalen over een 'mogelijke Vlaamse Harvey Weinstein', verwijzend naar de Amerikaanse filmproducent die van seksueel misbruik wordt beschuldigd. 'De pers was op zoek naar een Vlaamse Harvey Weinstein. Uiteindelijk is Bart de enige die in dergelijk onderzoek betrokken is geweest.'

Er is een onderzoek geweest naar 'telegeleide aanranding' van een actrice, legde Verhaeghe uit. 'Ze zou kusscènes opnieuw moeten hebben spelen voor zijn genot. Ze moest een andere dame kussen en de onderzoeksrechter vroeg zich af of dat wel in het scenario stond. Dan hadden we een soort Vlaamse Weinstein gehad. Dat is onderzocht, maar het onderzoek heeft niet opgeleverd wat men had gedacht.' De belaging bleef over. Daarover zegt de verdediging dat enkelen met 'een kampvuurtje een bosbrand hebben veroorzaakt' en dat zij 'niet bereid geweest zijn om de zaak terug te brengen tot de werkelijke proporties'. Volgens de verdediging van De Pauw hadden gesprekken tussen betrokkenen de zaak nochtans 'kunnen ontmijnen'.

Vijf versnellingen

Volgens Verhaeghe waren er vijf versnellingen in het dossier, waardoor die bal steeds sneller ging rollen. 'Het begint in november 2017, met de impulsieve beslissingen van Paul Lembrechts om de samenwerking tussen de VRT en De Pauw stop te zetten. Hij had toen nood om zijn dossier te stofferen en is actief op zoek gegaan naar bijkomend materiaal. Daarna ontstond een ware mobilisatie, iedereen was tegen Bart De Pauw. Dat hij mensen heeft opgebeld, is toch normaal als je geconfronteerd wordt met zulke beschuldigingen? Hij wilde informatie, heeft absoluut niemand willen manipuleren om te zwijgen. Ik zie hierin een organisatie die ik 'De Chinese Muur' noem, en waarbij iedereen wordt opgeroepen om gesprekken onmogelijk te maken.'

Een tweede versnelling kwam er volgens de advocaat in de zomer van 2018. Toen bleken bij een eerste lezing van het dossier dat er ongerijmdheden zaten in de verklaringen van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert.

De derde versnelling kwam er toen de eerste burgerlijke partijstelling volgde. De dames werden allemaal opnieuw verhoord en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd partij. 'Later is ook gebleken dat zij de rechtplegingsvergoeding van alle burgerlijke partijen op zich nemen', zegt Verhaeghe. 'Wanneer een federale instelling met algemeen belang zich in de procedure moeit, krijg je natuurlijk meer gewicht.'

De vierde versnelling kwam er in 2020, toen de raadkamer besliste om De Pauw naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor belaging en elektronische overlast. 'Wij hebben toen aangegeven dat we het debat wilden aangaan maar dat is niet hetzelfde als een schuldbekentenis. Sindsdien is er een heuse perscampagne ontstaan, waarbij systematisch artikels verschenen over het dossier en zogezegde bijkomende info.'

De vijfde en laatste versnelling kwam er in juni 2021, toen de allereerste conclusies op papier werden gezet. 'Toen hebben wij voor de allereerste keer onze visie en ons verhaal op papier gezet', zegt Verhaeghe. 'Ineens worden we dan geconfronteerd met bijkomende slachtoffers, waarover we ook pas kennis krijgen door een artikel in de krant.'

'Dit dossier is uitgegroeid tot een symbooldossier, waarin men niet mag verliezen. Maar het metadossier rond het eigenlijke dossier heeft louter tot doel om een gevoel van walging te creëren rond de persoon van Bart De Pauw. Wij gaan dit allemaal rechtzetten en nuanceren.'

'Gedrag was soms ongepast'

Bart De Pauw heeft 'op sommige ogenblikken inderdaad onaangepast gedrag vertoond. Het klopt dat er momenten geweest zijn dat hij misschien een pets verdiende. Maar daarover gaat het niet meer.'

John Maes, een van de twee advocaten van De Pauw, zei dat de televisiemaker wel wil praten, 'maar niet over een misdrijf'. 'Dat is het grote probleempunt. Er is misschien, waarschijnlijk, zeker op sommige ogenblikken gedrag geweest dat onaangepast was. U zal ons niet horen pleiten dat we licht gaan over alles wat gestuurd werd', zei hij.

De vrouwen die De Pauw zou hebben lastiggevallen met een stroom aan ongepaste berichten, willen dat hij een fout erkent. 'Dat zou hij wel willen, en dat doet hij ook', zei Maes. Volgens de advocaat is er 'zeker en vast' een schuldbesef. Het openbaar ministerie verklaarde woensdag het omgekeerde, en vorderde daarom een celstraf van 1 jaar met probatieuitstel.

Volgens Maes heeft de persbelangstelling tot een gerechtelijk onderzoek geleid. 'En dan spreken we niet meer over het erkennen van een fout, over het erkennen dat je op bepaalde ogenblikken misschien onaangepaste, verwarrende of onaanvaardbare berichten hebt gestuurd. Dan spreken we over het feit dat die nu plots ook een misdrijf zijn', zei hij. 'De vraag is nu of het stalking of elektronische overlast was. Dat is de vraag, en niet of het verkeerd was. Dat is een ander debat.'

'Afgelegde verklaringen zijn op elkaar afgestemd'

De verklaringen die de burgerlijke partijen in het dossier tegen Bart de Pauw hebben afgelegd, zijn niet valide en onbetrouwbaar. Dat zei meester John Maes. De verdediging liet het dossier doorlezen door een professor die autoriteit is in de validiteit van verklaringen in zedendossiers.

Professor André De Zutter kreeg het strafdossier in 2019 en maakte er na een onderzoek en lezing een jaar later een verslag over. Uit dat verslag zou blijken dat de verklaringen van de actrices niet valide of betrouwbaar zijn, maar duidelijk een gevolg van 'collaborative storytelling'. Daarbij worden verklaringen van getuigen of betrokkenen die met elkaar hebben gesproken over het dossier, onbewust op elkaar afgestemd.

'In zijn onderzoek heeft de professor geprobeerd om het tegendeel te bewijzen dan de stelling die wij aannamen, hij heeft hiervoor alles gecontroleerd op basis van het onderzoek, de verklaringen en de tapgesprekken. Hij heeft het tegendeel niet kunnen bewijzen', zegt John Maes. 'Wel bleek de invaliditeit van de verklaringen, met andere woorden: de zekerheid dat ze niet overeenkomen met de realiteit. Daarnaast blijkt dat ook de betrouwbaarheid in twijfel wordt getrokken doordat verschillende actrices tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd.'

Uit het verslag zou blijken dat de burgerlijke partijen aan collaborative storytelling deden, zij het onbewust. 'Door met elkaar af te spreken, hebben ze hun herinneringen op elkaar afgestemd. Gebeurtenissen worden selectief verwerkt en door erover te vertellen komen andere elementen naar boven. Als je die samenlegt, krijg je een vertekend beeld van wat toen gebeurd is en worden originele herinneringen overschreven.'

De verklaringen van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert bij de VRT waren 'the fruit of the poison', volgens het verslag. 'Toen ging de bal aan het rollen en zijn er vergaderingen met verschillende vermeende slachtoffers geweest', zegt Maes. 'De Pauw heeft zeker ethische gedragsregels geschonden, en verschillende vrouwen gekwetst. Maar er zijn geen objectieve stukken in het dossier die staven dat hij een misdrijf heeft gepleegd, enkel subjectieve verklaringen.'

Maes richtte zich tot de rechters. 'Lees het verslag, het is eigenlijk een kernstuk in onze conclusie dat niet zomaar naar de prullenbak mag worden verwezen. Lees de berichten, plaats ze in hun context en vel dan een oordeel', besloot hij.

