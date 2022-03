Prinses Esmeralda, de jongste dochter van koning Leopold III ,blijft erbij dat de standbeelden van haar voorvader Leopold II uit het straatbeeld moeten verdwijnen. Deze symbolen van de koloniale overheersing zijn 'kwetsend' voor de gemeenschappen die onder racisme gebukt gaan, meent ze.

In januari had prinses Esmeralda al in een artikel in The Brussels Times uitgehaald naar de koloniale monumenten. 'We moeten die standbeelden verwijderen. Die vereren mannen - en ja, het waren allen mannen -, die blanke racisten waren en dood en lijden brachten voor mensen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika', zei ze toen.

Zondag herhaalde ze dat in "Invité" (RTL-TVi): 'Die standbeelden horen niet thuis in de openbare ruimte. Ze kunnen wel in musea met de nodige uitleg'. Maar volgens haar volstaat dat niet: 'Er is ook nood aan opvoeding, transparantie, de teruggave van veel gestolen objecten, herstelbetalingen en ook verontschuldigingen, dat is zeer belangrijk'. De prinses verwees ook naar de spijt die koning Filip vorig jaar uitsprak.

Haar verklaringen kaderen in een breder debat dat in het Brussels Gewest geleid heeft tot aanbeveling van een werkgroep over de dekolonalisering van het Brussels openbaar domein, die onder meer aanbeveelt het standbeeld van Leopold II op het Troonplein weg te halen.

