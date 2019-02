Prins Laurent zegt aan 'Pano' dat hij zelfs in Tripoli wilde gaan wonen

Prins Laurent schreef eind vorige maand een vlammende brief naar premier Michel. Hij riep de eerste minister op om zijn vzw te helpen om een schadevergoeding te krijgen van de Libische staat in verband met het stopgezette herbebossingsproject in Libië.

De vzw van Laurent, Global Sustainable Development Trust (GSDT), had in 2008 een contract afgesloten met de Libische overheid voor een groot herbebossingsproject in een aantal woestijnzones, maar in 2010 zegde het land het contract eenzijdig op. Sindsdien voert de prins een strijd voor die vzw. Hij wil dat Libië een schadevergoeding betaalt voor de kosten die de vzw al gemaakt had voor het project.

Voor de Brusselse rechter kreeg de vzw gelijk, zowel in eerste aanleg als in beroep. De som zou inmiddels oplopen tot 50 miljoen euro.

In een reactie op de brief van Laurent stelde premier Michel dat de regering zich moet houden aan de resoluties van de Verenigde Naties en de Europese regelgeving. In 'Pano' klaagt prins Laurent dat de regering hem niet geholpen heeft om het geld van zijn vzw te recupereren. 'Dat was het project van mijn leven. Ik wou zelfs in Tripoli gaan wonen', zegt de prins.

De reportage wordt woensdag tegelijk uitgezonden in 'Pano' op VRT en in 'Questions à la Une' op RTBF.