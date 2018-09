Prins Laurent richt vzw op om Libische miljoenen terug te vorderen

Het enfant terrible van de koninklijke familie heeft onlangs het Environment Network opgericht, een nieuwe vereniging waarvan de statuten op 6 september in het Staatsblad gepubliceerd werden. De vzw werd op 18 juni in Waterloo opgericht door prins Laurent zelf, zijn echtgenote prinses Claire, en een goede vriend, Etienne Vrebos. Met de vzw wordt een zeer breed doel nagestreeft: 'de creatie, de ontwikkeling en/of het beheer van ecologische of milieuprojecten, op nationaal en internationaal niveau'.

