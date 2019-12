Prijzenoorlog tussen supermarkten: 'Laten we ophouden met deze race to the bottom'

Honderd supermarkten wil Jumbo de komende vijf jaar in België openen. Een nieuwe prijzenoorlog is onvermijdelijk, want onze retailmarkt is verzadigd. Goed nieuws voor de consument, maar leveranciers houden hun hart vast.

© Imagedesk

Colruyt is ook in 2019 de goedkoopste supermarkt van het land gebleven. Dat maakte consumentenorganisatie Test Aankoop vorige week bekend. Als maatstaf diende een winkelkar gevuld met een uitgekiende mix van verse producten, voedings- en huishoudproducten, representatief verdeeld over A-merken en huismerken. Die verdeelsleutel verklaart waarom Aldi en Lidl, harddiscounters met een beperkt assortiment aan merkproducten, niet in aanmerking kwamen.



