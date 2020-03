Op 1 april zou de prijs van verschillende medi­cijnen dalen, ten koste van de farmasector. Maar het wetsontwerp raakte niet goedgekeurd. Minister De Block verwijst naar de coronacrisis als verklaring, al treuzelde de regering al langer, bericht De Standaard woensdag.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) kondigde het eind ­februari zelf aan: dankzij extra ­besparingen op de farmasector zou het remgeld, het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt bij de apotheek, omlaag gaan. Dat zou gevolgen hebben voor genees­middelen tegen onder meer osteoporose, astma, hoge bloeddruk, epilepsie, alzheimer, depressie en bepaalde kankers.

Het nieuwe wetsontwerp zou de totale geneesmiddelenfactuur voor de patiënt op jaarbasis met 57 miljoen euro doen dalen. De nieuwe prijzen zouden op 1 april ingaan.

Van dat plan komt voorlopig niets meer in huis. Het Riziv, de Belgische ziekteverzekering, communiceerde al naar de apothekers en bedrijven dat 'de besliste ­besparingsmaatregelen niet tijdig kunnen worden uitgevoerd'. Een nieuwe datum wordt voorlopig niet genoemd. Het verwijst daarbij enerzijds naar de opgelopen vertraging in het parlement en ­anderzijds naar de urgentie rond het coronavirus.

'Eens we de crisis hebben bedwongen, willen we dit zo snel mogelijk aangenomen zien', reageert het kabinet-De Block. Ook zij benadrukt dat het parlement nu 'dringendere zaken te regelen heeft', waardoor het wetsontwerp niet ter stemming werd voor­gelegd.

