Joris Hesselsis acteur en presentator. Op Canvas loopt zijn programma Taxi Joris. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 48 minuten en 4 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Het vreselijke nieuws over kleuter Dean doet terecht een collectief verdriet over het land waren. Maar ik word ook boos van de politieke stemmen die stellig beweren dat dit drama vermeden had kunnen worden. Voor Radio Gaga kampeerden we in de gevangenis van Ruiselede, waar Dave, de verdachte, toen opgesloten zat. Hij kwam vaak aan onze caravan staan en vroeg verschillende nummers aan - zowat het hele oeuvre van Maaike Ouboter. Die man gaf een zachte, kwetsbare indruk. Dat voelt nu natuurlijk wrang. Maar deze tragische afloop betekent niet dat de mensen in Ruiselede zinloos werk verrichten, integendeel. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Ik probeer al jaren om wat meer mildheid in de samenleving te injecteren. Als sommigen me dan een geitenwollen sok noemen, is dat maar zo. Wat is uw grootste prestatie? Dingen blijven maken, ondanks mijn constante twijfels. Wat is uw grootste mislukking? Dat ik mijn oudste zoon een gebroken nest heb gegeven. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Nee, ik ben nogal honkvast. Tenzij misschien naar Nederland. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Aan het pleintje van mijn jeugd, in de Populierenwijk van Belsele. Daar trok ik elke dag heen, om te voetballen en vrienden te ontmoeten. En om te playbacken op de jaarlijkse Populierenfeesten - steevast op Clouseau. Doet u iets bijzonders voor het milieu? We kopen zo veel mogelijk lokaal en trekken met onze eigen potjes naar de slager. En ik heb een vouwfiets gekocht. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Dat ik een losgeslagen Filiberke ben. Maar dat is eigenlijk gewoon waar. Praat u weleens tegen uw huisdier? Onze kat Penny - vernoemd naar mijn favoriete koekje - is nogal angstig, zeker als ze mijn diepe stem hoort. Ik probeer dat dus te vermijden. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Vooral van het feit dat ik bepaalde beslissingen niet duidelijk genoeg maakte, maar op hun beloop liet. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Ik hoop dat we nu verder staan. Al zijn het wij-zijdenken en het eigen grote gelijk wel beangstigend. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De tolbrug van Aidan Chambers heeft mijn adolescentie gekleurd. Net als de toneelbewerking met Robby Cleiren, Pieter Embrechts en Sofie Sente. Een prachtige ode aan kwetsbaarheid en authenticiteit. Waarover zou u meer willen weten? Over zoveel. Als ik in De Afspraak zit ben ik altijd jaloers op de eruditie waarmee de andere gasten spreken. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ongeveer 100 euro per maand. En daarnaast ben ik peter van talloze vzw's en projecten. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Geloven dat ik het waard ben om zo graag gezien te worden. Vindt u seks overschat? Absoluut niet. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? We bellen om de paar dagen en zien elkaar ongeveer elke twee weken. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Toen ik meespeelde in Albatros moest ik heel scherp staan. Ik heb toen veel gesport met Brahim, mijn personal trainer. Nadien had ik daar een degout van, waardoor ik wat pafferig begon te worden. Nu ga ik opnieuw bij Brahim en loop ik twee keer per week. En ik gebruik nachtcrème. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Daar heb ik de ballen niet voor. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat vriendelijkheid veel deuren opent. En dat je nooit alleen bent, ook al voelt de eenzaamheid soms als een koude steen op je borst.