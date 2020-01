Ontslagnemend premier Sophie Wilmès (MR) staat sceptisch tegenover de vorming van een voorlopige regering, zoals PS-voorzitter Paul Magnette zondag opperde.

'Het is altijd interessant om over een plan B na te denken, maar optie A moet de voorrang krijgen', stelde Wilmès woensdag op de RTBF-radio. Ze vroeg zich daarbij af hoe je een voorlopige regering gaat vormen als het niet lukt een volwaardige regering in het zadel te krijgen.

