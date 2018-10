Premier wil hoorzitting in parlement over militaire aankopen

Premier Charles Michel heeft aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke gevraagd om 'zo snel mogelijk' hoorzittingen te houden over verschillende geplande militaire aankopen, zoals de opvolger van de F-16's. Michel wil daarmee 'totale transparantie' bieden aan het parlement, klinkt het in regeringskringen.

De regering wil naast 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen ook nog drones en 477 nieuwe pantservoertuigen aankopen. De verantwoordelijken voor de evaluaties van die aankoopprogramma's zouden in de Kamer uitleg moeten geven, net als de Inspectie van Financiën. Naast het militaire luik is ook telkens de maatschappelijke return van offertes geëvalueerd.

De Kamercommissie Financiën heeft intussen beslist om de verantwoordelijken van een petitie tegen de gevechtsvliegtuigen niet te horen. De petitie van het 'platform Geen Gevechtsvliegtuigen' werd ondertekend door 38.000 mensen.

Het platform roept de regering op 'om haar gezond verstand te gebruiken' en de beslissing over nieuwe gevechtsvliegtuigen 'voor onbepaalde duur' uit te stellen. 'Er is eerst een grondig maatschappelijk debat nodig over het toekomstige veiligheids- en defensiebeleid gekoppeld aan een discussie over de maatschappelijke prioriteiten binnen een beperkt budgettair kader.