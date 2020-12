'In de strijd tegen het coronavirus zou Alexander De Croo zijn persoonlijke overtuiging opzij moeten zetten', schrijft Bart Maddens over de campagne van de federale overheid om burgers te motiveren.

Hoe kun je de burgers motiveren om de Corona-regels te blijven naleven ? Door de kwestie te politiseren en daarmee een groot deel van de bevolking voor het hoofd te stoten ? Dat lijkt mij niet de beste methode. Toch is het net dat wat premier Alexander De Croo doet.

De regering Wilmès communiceerde op een neutrale manier over Corona, zoals het een overheid betaamt. De nieuwe regering daarentegen gooit het over een heel andere boeg. Ze wil de burgers sensibiliseren met de campagne 'Een ploeg van 11 miljoen'. Die is uitgesproken Belgicistisch en plaatst de Belgische driekleur centraal.

Het is genoegzaam bekend dat Alexander De Croo een fanatieke unitarist is. Dat is ook zijn goed recht. Maar in de strijd tegen het coronavirus zou hij zijn persoonlijke overtuiging opzij moeten zetten. Stel je voor dat minister Frank Vandenbroucke zou zeggen: 'Respecteer de coronaregels en word een goede socialist'. Niemand zou dat aanvaarden.

Maar dat is toch iets anders, hoor ik al zeggen. 'België' is toch een politiek neutraal gegeven. Dat is nu eenmaal ons land, of je dat graag hebt of niet. Maar dat laatste is nu net het punt. Een groot deel van de Vlamingen heeft dat niet graag. Bij de jongste verkiezingen heeft 44% voor een separatistische partij gestemd. Het land 'België' is zelf het voorwerp van een politieke discussie, alweer, of je nu dat graag hebt of niet.

Premier De Croo maakt de volksgezondheid ondergeschikt aan zijn politieke oogmerken.

Ik weet het wel, niet alle kiezers van N-VA en Vlaams Belang zullen evenveel aanstoot nemen aan de tricolore campagne van Alexander De Croo. Die zijn niet allemaal zo anti-Belgisch. Maar een groot daarvan deel koestert wel een fundamenteel wantrouwen tegenover de Belgische staat. Op dat deel van de bevolking werkt de campagne als een rode lap op een stier.

Alexander De Croo beseft dat maar al te goed. Hij maakt de volksgezondheid ondergeschikt aan zijn politieke oogmerken. Ik hoop dat het niet zo is, maar het risico bestaat dat Vlaams-nationalisten de regels minder nauwgezet zullen naleven nu die deel blijken uit te maken van een Belgicistisch politiek project. Op die manier komt ook de geloofwaardigheid van het hele Corona-beleid in het gedrang. Als De Croo politieke propaganda belangrijker vindt dat de strijd tegen het virus, dan moet het toch zijn dat dit virus zo erg niet is, zullen velen helaas denken.

Geen wonder dat de '11 miljoen'-campagne eerder al op veel kritiek stuitte. Maar nu doet de premier er nog een schep bovenop. Hij organiseert op Kerstavond een Belgicistische show, met als hoogtepunt de kersttoespraak van de koning. Het spektakel 'Kerst met 11 miljoen' maakt deel uit van een campagne die een boost moet geven aan het imago van België, onder het motto 'België. Eigenzinnig fenomenaal'. Het tweetalige evenement zal rechtstreeks worden uitgezonden op VRT, VTM, RTL-TVI en RTBF.

De Belgicistische Kerstavond-show doet sterk denken aan de vroegere Belgavox-concerten, in de aanloop naar de verkiezingen van 2009 en 2010. Die werden toen, deels met overheidsmiddelen, georganiseerd om de Vlaams-nationalisten de wind uit de zeilen te nemen. Voor zijn propaganda-spektakel doet De Croo nu een beroep op een aantal Belgischgezinde artiesten die toen ook al van de partij waren, zoals Axelle Red, Clouseau en Jasper Steverlinck.

We kunnen op Kerstavond niet naar de Mis gaan (behalve die 15 personen per eredienst) en ook geen vrienden of familie uitnodigen. Maar gelukkig is daar Alexander De Croo. Die zal de leemte vullen met politieke propaganda.

In het voorjaar schreef ik al op doorbraak.be dat de Corona-regels een dubbel nut hebben. Ze bestrijden het virus, maar ze bieden ons ook een unieke dystopische ervaring. Dankzij de Corona-crisis kunnen we even aan den lijve ondervinden hoe het is om in een totalitaire staat te leven. Het enige wat toen ontbrak in de simulatie van een totalitair systeem waren politieke propaganda-spektakels. Laat het net dat zijn waar Alexander De Croo nu voor zorgt.

