Hebben we deze zomer te vroeg over een tweede coronagolf gesproken? Voor het eerst is er bewijs dat heel wat mensen die in de zomermaanden positief testten niet meer besmettelijk waren. Ze liepen rond met een oude infectie. Toch werden ze als nieuwe gevallen geregistreerd en deden ze het corona-alarm afgaan. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

De tests die ons land gebruikt om corona op te sporen, zijn hypergevoelig. Ze kunnen het virus terugvinden tot 83 dagen nadat iemand besmet geraakt is. Nadeel is dat we ook mensen detecteren die rondlopen met dode virusdeeltjes. Zij zijn op dat moment niet langer besmettelijk. Toch maken we geen onderscheid en klasseren we hen als nieuwe coronagevallen.

Als het om een kleine minderheid van het totale aantal positieve tests gaat, is de impact gering. Er is echter bewijs dat het afgelopen zomer om erg veel gevallen ging. Het Laatste Nieuws kon de resultaten van één van de grootste labo's van ons land inkijken - dat van het AZ Delta in Roeselare - en stelde vast dat in juni, juli en augustus bijna de helft van alle positieve cases eigenlijk mensen met een oude infectie waren.

In Gent, Brugge en nog vijftien andere regio's zou hetzelfde patroon opgemerkt zijn. Enkel in Antwerpen zou er wél duidelijk sprake geweest zijn van veel nieuwe besmettingen.

