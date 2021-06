Poolreiziger Dixie Dansercoer (58) is afgelopen nacht tijdens een expeditie op Groenland overleden. Dat meldt VTM NIEUWS dinsdag. Hij zou gestorven zijn na een val in een gletsjerkloof.

Dansercoer was eind april, samen met de Canadees Sébastien Audy en de Nederlandse Johanna Adriana Simone Maria, gestart met een expeditie op Groenland. Het doel van de missie was om het gletsjercontinent te doorkruisen van Narsarsuaq naar Qaanaaq, een tocht van zowat 2.200 kilometer. Tijdens de reis werd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar klimaatverandering, maar het was ook een sportieve uitdaging in een extreme omgeving.

Volgens VTM NIEUWS liep het maandagavond plots mis. Dansercoer zou in een gletsjerspleet zijn gevallen. Zijn partner Sébastien Audy bleef ongedeerd, maar verkeert in shock.

Hij kon wel de hulpdiensten verwittigen. Omdat het gebied zo afgelegen is, was de reddingshelikopter vier uur later pas ter plaatse. Reddingswerkers probeerden nog om tot bij Dansercoer te geraken, maar dat is niet gelukt. Het is nog onbekend of zijn lichaam zal kunnen geborgen worden.

Dansercoer hield samen met zijn twee collega's een blog bij over hun expeditie. In hun laatste post - van maandag - staat dat Dansercoer problemen had met de spijsvertering. Hij weet die problemen zelf aan het te snel eten, maar de voedselvoorraad werd wel gecontroleerd om een eventuele voedselvergiftiging uit te sluiten. Het is nog onduidelijk of dit iets te maken heeft met zijn val in de gletsjerspleet.

Dansercoer ondernam meerdere heroïsche tochten naar de Noord- en Zuidpool. Het meest bekend is hij van zijn tocht in 1998 samen met Alain Hubert. Samen staken ze Antarctica (de Zuidpool) over. Hij laat een vrouw en vier kinderen na.

Dansercoer was eind april, samen met de Canadees Sébastien Audy en de Nederlandse Johanna Adriana Simone Maria, gestart met een expeditie op Groenland. Het doel van de missie was om het gletsjercontinent te doorkruisen van Narsarsuaq naar Qaanaaq, een tocht van zowat 2.200 kilometer. Tijdens de reis werd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar klimaatverandering, maar het was ook een sportieve uitdaging in een extreme omgeving. Volgens VTM NIEUWS liep het maandagavond plots mis. Dansercoer zou in een gletsjerspleet zijn gevallen. Zijn partner Sébastien Audy bleef ongedeerd, maar verkeert in shock. Hij kon wel de hulpdiensten verwittigen. Omdat het gebied zo afgelegen is, was de reddingshelikopter vier uur later pas ter plaatse. Reddingswerkers probeerden nog om tot bij Dansercoer te geraken, maar dat is niet gelukt. Het is nog onbekend of zijn lichaam zal kunnen geborgen worden. Dansercoer hield samen met zijn twee collega's een blog bij over hun expeditie. In hun laatste post - van maandag - staat dat Dansercoer problemen had met de spijsvertering. Hij weet die problemen zelf aan het te snel eten, maar de voedselvoorraad werd wel gecontroleerd om een eventuele voedselvergiftiging uit te sluiten. Het is nog onduidelijk of dit iets te maken heeft met zijn val in de gletsjerspleet. Dansercoer ondernam meerdere heroïsche tochten naar de Noord- en Zuidpool. Het meest bekend is hij van zijn tocht in 1998 samen met Alain Hubert. Samen staken ze Antarctica (de Zuidpool) over. Hij laat een vrouw en vier kinderen na.