Sinds de coronacrisis kiezen steeds meer Vlamingen voor lokale producten. Om de band tussen boer en burger te versterken, lanceert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) nu een charter ter promotie van lokale voeding.

Drieëntwintig partners uit de voedingssector*, de handel en de horeca zetten hun schouders onder het project. Het charter ziet uitdagingen op vijf domeinen en moet tegen de lente van 2021 klaar zijn.

Meer lokaal door corona

Uit een bevraging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) blijkt dat één op de vijf Vlamingen vaker voor lokale producten kiest en dat waarschijnlijk in de toekomst blijft doen. Eén op de zeven Vlamingen zegt ook door de coronacrisis rechtstreeks bij de boer te kopen. De consument hecht tegelijk meer belang aan de herkomst van voeding. In 2014 vonden vier op de tien consumenten het land van de herkomst heel belangrijk of eerder belangrijk. In 2020 steeg dat percentage naar 52 procent.

De coronacrisis heeft volgens Crevits een duidelijke impact gehad op het koop- en het kookgedrag van de Vlaming en zet heel wat mensen aan om te kiezen voor lokale voeding. 'De agrovoedingsketen is onderhevig aan externe factoren, zoals de droogte of het plots wegvallen van bepaalde afzetkanalen', benadrukt de minister van Landbouw. 'Tegelijk bewijst het agrovoedingssysteem zijn veerkracht, in coronatijden blijven zowel productie als bevoorrading perfect functioneren. Dat we elke dag opnieuw kunnen genieten van voldoende lekkere en kwalitatieve producten, is te danken aan de stielkennis van iedereen uit de agrovoedingsketen.'

Over veerkracht kan de horeca goed meepraten. Zo vertelt Horeca Vlaanderen-topman Matthias De Caluwe: 'We hebben de afgelopen maanden heel toffe dingen gezien, bijvoorbeeld moederdagmanden waarbij restaurants samenwerkten met verschillende lokale handelaars. Dat was voor corona veel minder denkbaar.'

Vijf werven

In een hoeve in Gijzenzele bij Oosterzele vond donderdag een rondetafel plaats, als startschot voor een charter om lokale voeding te promoten. Dat moet tegen de lente van volgend jaar klaar zijn. 'Wat de volledige agrovoedingsketen verenigt, is het Vlaams vakmanschap dat tot uiting komt in de smaak en kwaliteit van het voedsel. Onze landbouwproducten zijn van uitstekende kwaliteit. Daarom willen we ze nog meer promoten en ervoor zorgen dat de boer of de boerin een correcte prijs voor zijn of haar producten krijgt', aldus Crevits.

Daartoe ziet Crevits werk op vijf vlakken: het uitwerken van een sterk label dat voeding van bij ons herkenbaar moet maken, de boer om de hoek meer in de kijker zetten, het plaatselijk vakmanschap ondersteunen, lokale handelaars zover krijgen dat ze Vlaamse producten voorop zetten en de horeca naar voor schuiven als ambassadeurs van Vlaamse producten.

'We willen samenwerken met de supermarkten, zodat de hoekjes met lokale producten die je hier en daar al ziet, standaard worden', vertelt Crevits. 'En we willen dat de horeca Vlaamse producten prominent op de kaart zet. Maar ook de landbouwers zelf moeten meer aandacht besteden aan de producten die ze verkopen. Daarmee bedoel ik niet alleen verse producten die meteen verkocht kunnen worden, maar ook zaken die op de boerderij verwerkt worden, zoals yoghurt of roomijs.'

Op de vraag of de voornemens in een verplichting of quotum zullen worden gegoten, antwoordt Crevits dat het 'de bedoeling is om heel concrete doelstellingen te maken en daarmee naar de restaurants en bedrijven te trekken. Daarvoor gaan we de komende eerst goed nadenken over wat haalbaar is en welke budgetten nodig zijn. Maar ik ben alvast erg blij dat we de handen in elkaar kunnen slaan met 23 partners en de industrie, om zo lekkers van bij ons te promoten '

Of de horeca in deze tijden klaar is voor grote veranderingen? 'We zijn al in een rustiger vaarwater terechtgekomen, maar we zitten nog steeds in een storm', aldus De Caluwe. 'Maar naar de toekomst toe ben ik er rotsvast van overtuigd dat lokaal werken - in de mate van het mogelijke natuurlijk - geapprecieerd wordt door klanten. Dat kost dan misschien wat meer geld en onderzoek, maar het kan ook meer opleveren als je het verhaal errond weet te vertellen. Daarbij kadert het ook gewoon in de nieuwe cultuur die ontstaan is, en nog versterkt werd door corona.'

*De partners die meestappen in het verhaal zijn: Algemeen Boerensyndicaat, Belgische Confederatie Zuivel Vlaanderen, Belgapom, Bioforum, Boerenbond, Belgische Kalfsvleessector, Comeos, Federatie Belgisch Vlees, Fenavian, FERM, Fevia Vlaanderen, Groene Kring, Horeca Vlaanderen, Jong ABS, landsbond der beenhouwers, Landsbond pluimvee, Nationaal Verbond Eierhandelaars, Nationaal Verbond Pluimveeslachthuizen, Verbond Belgische Tuinbouwcoöperaties, Federatie van de Belgische groenteverwerking, Rederscentrale, Unizo/Buurtsuper en Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen van België vzw.

