De politie heeft twee jaar geleden het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gewezen op een persartikel over het overlijden van Jozef Chovanec. Daarbij werd opgemerkt dat het incident een 'trigger voor vragen' kon zijn.

In een schriftelijke reactie reageert de topman van de politie, Marc De Mesmaeker, op de kwestie. Hij wil dat de feiten van tweeënhalf jaar geleden 'tot op het bot' worden onderzocht en vindt dat hij zelf 'transparant en correct' heeft gehandeld.

De Mesmaeker was op het moment van de feiten directeur-generaal van het administratief en technisch secretariaat van Binnenlandse Zaken, een verbindingsfunctie tussen de politie en het kabinet. Hij zegt dat hij op 26 februari 2018 een mail kreeg van een kabinetsmedewerker met een eerste relaas van het incident op de luchthaven. De beelden die nu ophef veroorzaken, zaten daar volgens de politietop niet bij. De mail was 'ter informatie', klinkt het.

Op 1 maart 2018 licht een medewerker van De Mesmaeker kabinetsmedewerkers in over een persartikel over het overlijden van Chovanec. 'Nu ook in de pers - trigger voor vragen', staat erbij. Daarmee werd volgens hem bedoeld dat er vragen op het artikel kunnen volgen, waaronder parlementaire vragen. Op het consulair onderhoud met de Slovaakse vertegenwoordiging was De Mesmaeker niet uitgenodigd, en hij nam er ook niet aan deel, luidt het voorts.

Dinsdag zal De Mesmaeker gehoord worden in het parlement, maar volgens de federale politie vond hij het 'aangewezen om deze verduidelijkingen nu reeds kenbaar te maken'.

Lees ook: Het brokkenparcours van Jan Jambon

In een schriftelijke reactie reageert de topman van de politie, Marc De Mesmaeker, op de kwestie. Hij wil dat de feiten van tweeënhalf jaar geleden 'tot op het bot' worden onderzocht en vindt dat hij zelf 'transparant en correct' heeft gehandeld. De Mesmaeker was op het moment van de feiten directeur-generaal van het administratief en technisch secretariaat van Binnenlandse Zaken, een verbindingsfunctie tussen de politie en het kabinet. Hij zegt dat hij op 26 februari 2018 een mail kreeg van een kabinetsmedewerker met een eerste relaas van het incident op de luchthaven. De beelden die nu ophef veroorzaken, zaten daar volgens de politietop niet bij. De mail was 'ter informatie', klinkt het. Op 1 maart 2018 licht een medewerker van De Mesmaeker kabinetsmedewerkers in over een persartikel over het overlijden van Chovanec. 'Nu ook in de pers - trigger voor vragen', staat erbij. Daarmee werd volgens hem bedoeld dat er vragen op het artikel kunnen volgen, waaronder parlementaire vragen. Op het consulair onderhoud met de Slovaakse vertegenwoordiging was De Mesmaeker niet uitgenodigd, en hij nam er ook niet aan deel, luidt het voorts. Dinsdag zal De Mesmaeker gehoord worden in het parlement, maar volgens de federale politie vond hij het 'aangewezen om deze verduidelijkingen nu reeds kenbaar te maken'.