Na een eenzijdig verzoekschrift van de Antwerpse projectontwikkelaar Erik Van der Paal moest nieuwssite Apache begin deze week een artikel over een Antwerps vastgoedconflict offline halen. 'Censuur', zegt Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging voor Journalisten.

Het zogenoemde 'eenzijdig verzoekschrift' is als juridisch instrument behoorlijk bot, niet?Pol Deltour: Klopt. Om te beginnen ging het in deze zaak tegen Apache sowieso om een kort geding, en vinden wij het problematisch om zulke dingen op een drafje te regelen. Bovendien werd inderdaad een beroep gedaan op een eenzijdig verzoekschrift. Dat betekent dat er een proces wordt gevoerd zonder de tegenpartij te horen. Apache heeft zich dus niet kunnen verdedigen. Maar op basis van zo'n eenzijdig verzoekschrift beslist de rechter wel: haal dat artikel weg. Dat kun je censuur noemen. We klagen het inzetten van deze procedure in perszaken al heel lang aan.Wordt er vaak gebruik van gemaakt?Deltour: We maken het toch een paar keer per jaar mee.Hebben we zicht op de argumentatie van de rechter?Deltour: Toch wel, en ik vind eigenlijk dat Apache het spel hier te zuiver en uiterst voorzichtig speelt. Apache wil voorlopig niet communiceren over de inhoudelijke argumenten van de rechter, want daarmee zouden ze naar eigen zeggen immers ook verwijzen naar het artikel zelf en dat is dus gecensureerd. Maar ík ben niet gebonden door de uitspraak van de rechter. En ik vind dat die een ongelooflijk gevaarlijke inhoudelijke argumentatie is gevolgd om deze censuur te rechtvaardigen. Het heeft allemaal te maken met de vraag of Van der Paal een publieke persoon is of niet. Van der Paal beweert: ik ben geen publieke persoon en wil volop mijn privacyrechten laten gelden tegenover Apache. Maar als Van der Paal geen publieke persoon is, weet ik het ook niet meer. Hij is een lobbyist pur sang, die heel actief is in de Antwerpse vastgoedsector en zich continu in politieke vaarwateren begeeft, want daar doet hij zijn lobbywerk. Als zo iemand wegkomt met het argument dat hij geen publieke persoon is, vrees ik dat er straks niet veel publieke personen meer overblijven.Apache is natuurlijk extra voorzichtig omdat de nieuwssite ook een dwangsom van 5000 euro boven het hoofd hangt, per dag dat het de beschikking van de rechter naast zich neerlegt.Deltour: Absoluut. Zulke dwangsommen zijn heel pijnlijk, want ze kunnen een nieuwssite als Apache in korte tijd naar een faillissement leiden.Hoe gaat dit verder?Deltour: Apache kan zogenaamd derdenverzet aantekenen tegen deze beschikking. Ik hoop dat ze dat doen. Als beroepsvereniging, te bespreken met Apache, zou de VVJ dat ook samen met Apache kunnen doen. En hoe dan ook komt er straks een proces ten gronde, waarin deze zaak inhoudelijk zal worden uitgespit. Dat proces vloeit voort uit een vroegere strafklacht met burgerlijkepartijstelling van Erik Van Der Paal tegen Apache, in verband met eerdere berichtgeving over Landinvest Group en de banden met het Antwerpse stadsbestuur. Die zaak wordt ingeleid op 15 oktober.Staat u er als beroepsvereniging eigenlijk van te kijken hoe iemand als Erik Van der Paal per eenzijdig verzoekschrift zijn slag thuis haalt tegen een nieuwsmedium?Deltour: De agressiviteit verwondert ons toch, ja. Het is zoals gezegd niet de eerste keer dat Van der Paal Apache aanvalt, je kunt stilaan van stalking spreken. En het gevaar daarvan is dat mensen op den duur de schouders gaan ophalen: 'Ach ja, het is weer Apache.' Maar het kan iedereen overkomen. Vandaag is het Apache, morgen Knack of de VRT.