Pleidooi voor realiteitszin: een politicus is geen tovenaar

'Als ik een tovenaar was' is een klassieker onder de nieuwjaarsbrieven van lagereschoolkinderen. De brief getuigt van meer realiteitszin dan de toespraken van de partijvoorzitters tijdens de nieuwjaarsrecepties. Het petekind wil wel 'de wonderste dingen' doen, het wil wel 'al je dromen' waarmaken, maar beseft: 'ik ben geen tovenaar'. De partijvoorzitters beloven de kiezers dezer dagen ook de wonderste dingen, maar zij gedragen zich als iemand die door een geheime kracht wérkelijk iets bovennatuurlijks tot stand kan brengen.

...