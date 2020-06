Dit jaar zal de Belgische bevolking met 17.000 inwoners toenemen. Zonder de covid-19 pandemie zou er een toename met 50.000 inwoners geweest zijn.

Dat berekende het Federaal Planbureau. De lagere groei wordt voor 70 procent verklaard door de daling van het migratiesaldo en het resterende deel door de stijging van het aantal overlijdens.

De demografische vooruitzichten 2019-2070 werden begin maart gepubliceerd, net vóór de eerste tekenen van covid-19 op het Belgische grondgebied.

Het Planbureau stuurt de prognoses nu bij. De 'zwakkere stijging is het gevolg van een toename van het aantal overlijdens (+ 9.000), maar voornamelijk van een daling van het internationaal migratiesaldo (-24.000 personen).'

Levensverwachting daalt

De oversterfte vertaalt zich in een eenmalige daling van de levensverwachting in 2020 met ongeveer vijf maanden ten opzichte van 2019. Doorgaans stijgt de levensverwachting van de Belgische bevolking met 2,5 maanden per jaar. Als wordt uitgegaan van de hypothese dat de epidemie voorbij is in 2021, zal de levensverwachting vanaf dat jaar opnieuw de geprojecteerde curve vóór de epidemie volgen.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben nationale en internationale instanties een reeks beslissingen genomen om de verplaatsingen van de bevolking - en dus de migratiestromen - te beperken. Die impact komt volgens het Planbureau overeen met een halvering van de migratiestromen (immigratie en emigratie) die voor 2020 vóór de uitbraak van de epidemie werden verwacht. Die daling vertaalt zich in een immigratie van 78.000 personen en een emigratie van 62.500 personen, tegenover respectievelijk 165.000 en 125.000 in de projectie zonder covid-19.

