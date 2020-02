De economische gevolgen van het coronavirus worden stilaan duidelijk. Maar brengt het virus ook de federale formatie in een stroomversnelling?

'Misschien kunnen we eens spreken van een coronacoalitie.' De formatie ligt zo goed als stil, maar met een opvallend nieuw begrip brengt Joachim Coens weer wat leven in de brouwerij. De mediagenieke suggestie van de CD&V-voorzitter is op het eerste zicht wat vreemd. Dat maar weinig partijen staan te springen om in een federale regering te stappen is een understatement. De budgettaire uitdagingen zijn enorm, de peilingen staan niet gunstig voor de traditionele partijen. Dan lijkt het op z'n zachtst gezegd eigenaardig om een regering te linken met een afschrikwekkend, snel verspreidend en bovenal dodelijk virus.Maar uiteraard geeft de CD&V'er een positieve invulling aan de term. De nood is immers hoog. Ook op vrijdag startten de beurzen, zoals de Bel20, met dieprode cijfers. De economische gevolgen worden stilaan duidelijk. Economen en analisten houden hun hart vast voor wat nog komen kan.Dan is het wellicht tijd voor een coalition of the willing. 'Zij die iets willen doen aan de economische impact van het virus, zij die de begroting op orde willen zetten, de competitiviteit willen aanpakken, de koopkracht van de mensen willen verbeteren', aldus Coens op Radio 1. Zal het coronavirus in 2020 doen wat de ratingsbureaus in 2011 deden?Om die coalitie te forceren moeten er wel wat veto's sneuvelen. Na het njet van Paul Magnette (PS) ligt de paars-gele piste op apegapen. Het belangrijkste struikelblok voor de CD&V om de alternatieve Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen te vervolledigen is op dit moment de nood aan een meerderheid in de Vlaamse taalgroep. Die kan niet gevormd worden zonder de N-VA. Coens blijft erbij dat die meerderheid 'belangrijk' is. Hij zegt ook dat zijn partij, met hem als informateur en Koen Geens als naamloze opdrachthouder, 'daarvoor haar best heeft gedaan'. 'Maar er zijn ook andere inhoudelijke belangrijke punten', stipt Coens aan. 'Stabiliteit en meerderheden zijn daarbij. Hoe groter de uitdagingen, hoe belangrijker de stabiliteit te hebben ten opzichte van alle regeringen. Maar het is nu aan de informateurs om te zien hoe alle partijen daarmee omgaan.' Dat laatste zinnetje is van belang. De christendemocraten vinden dat ze met Coens en, vooral, Geens, hun nek al meer dan genoeg hebben uitgestoken. De CD&V legt de verantwoordelijkheid voor de verdere afwikkeling daarom bij de huidige opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR). Een grote doorbraak wordt er niet verwacht van de respectievelijke Kamer- en Senaatsvoorzitter. Open VLD-coryfee Herman De Croo doopte hen zelfs tot 'overkrokussers'. De kans dat zij de CD&V losweken van de N-VA is uiterst klein.Al zijn ze bij de N-VA wel op hun qui-vive. Een onderhandelaar gaat ervan uit dat Dewael en Laruelle twee opdrachten hebben: rust brengen én de bocht richting Vivaldi voorbereiden. Zoals voorzitter Bart De Wever het na de escalatie met de PS verwoordde: 'De druk op CD&V om nu te plooien zal extreem zijn.' Kan een coronacoalitie de N-VA in een quarantaine van vier jaar duwen?De CD&V heeft in ieder geval al geruime tijd problemen met de term Vivaldi-coalitie. De herhaaldelijke aanvallen vanwege de N-VA op de mogelijke kwalijke gevolgen van 'dat perfecte partituur voor het einde van België' - het citaat komt van Theo Francken - hebben hun sporen nagelaten.En dan te zeggen dat Vivaldi werd uitgevonden om de CD&V net aan boord te halen van de paars-groene trein. De namen 'paars-groen' of 'paars-groen-plus' waren te controversieel voor de christendemocraten. Ter illustratie: net voor de naam Vivaldi het levenslicht zag, suggereerde een anonieme MR-politicus in de Franstalige pers de 'Tipp-Ex-coalitie'. Omdat die alle voorgaande uitwist. De naam doet er dus wel degelijk toe.CD&V-voorzitter Coens heeft hoe dan ook contact gehad met Dewael en Laruelle, zo bevestigde hij op de radio. Dat kan niet gezegd worden van zijn N-VA-evenknie Bart De Wever, die op vakantie is. Woensdagnamiddag publiceerde hij nog een foto vanuit het skioord Val Thorens in Frankrijk. 'Een kans om nieuwe mensen te leren kennen', zo luidde het onderschrift.