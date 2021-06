Enkel bedrijfsartsen inzetten om sneltests af te nemen van werknemers in essentiële sectoren vormt een hinderpaal. Dat ondervond Vlaams minister voor Werk Hilde Crevits (CD&V). Slechts 1 op 1.000 beschikbaar gestelde tests werd effectief gebruikt.

Dat blijkt uit informatie die CD&V-parlementslid Kurt Vanryckeghem opvroeg bij minister Hilde Crevits.

Sinds januari liep er een proefproject bij zogenaamde essentiële bedrijven. Werknemers met 'kritieke functies' konden getest worden met een sneltest na een hoogrisicocontact met een covid-19-patiënt, en zonder dat ze zelf symptomen vertoonden. Een sneltest geeft al na een kwartier weer of er sprake is van een besmetting. Door kort op de bal te spelen moet een permante bedrijfsactiviteit verzekerd worden.

Crevits deelde 42.000 sneltests uit aan acht externe bedrijfsgeneeskundige diensten, zoals Idewe en Mensura. Ook drie interne diensten kregen tests, waaronder die van Umicore.

Maar van die 42.000 tests werden nog maar 42 ingezet, of 1 op 1.000. De impact bleef dus erg beperkt. Minister Crevits noemt dat evenwel 'goed nieuws'. 'Het wil zeggen dat de bedrijven deze sneltesten niet roekeloos inzetten en terughoudend zijn in het gebruik. De belangrijkste reden is immers de terughoudendheid van werkgevers en artsen omwille van het risico om potentieel besmettelijke personen op de werkvloer te houden.'

Onderwijspersoneel

De grootste hinderpaal bleek het aanbieden van testen via bedrijfsartsen. De meeste bedrijven hebben geen bedrijfsarts die permanent aanwezig is. 'Als een bedrijfsarts op één week enkele keren naar een bedrijf moet komen om slechts enkele testen uit te voeren, dan ligt de kost hoog ten opzichte van het potentiële voordeel', aldus Crevits.

De Vlaamse regering heeft al langer een moeilijke verhouding met sneltests. Vlaanderen bestelde vorig jaar ruim 1 miljoen testen, maar de verdeling kwam maar met mondjesmaat op gang. Ter illustratie: pas tegen het einde van mei werden de eerste stuks geleverd aan de scholen om het onderwijspersoneel preventief te screenen.

Ook de federale overheid deelt sneltests uit aan bedrijven. Tussen april en mei bestelde de regering zeker 1 miljoen tests. In eerste instantie dacht de regering-De Croo aan bedrijven waar telewerk onmogelijk is, zoals grootwarenhuizen. En sinds april kunnen ook particulieren sneltests aanschaffen bij de apothekers.

