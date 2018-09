Pieter De Crem (CD&V) stopt als staatssecretaris bij verkiezingswinst

De Crem, die in kartel met N-VA bijna 65 procent van de stemmen - en een ruime absolute meerderheid - haalt in Aalter, wil zijn ambt na de komende gemeenteraadsverkiezingen opnemen. 'Mijn ambitie is om de helft van de stemmen te halen. En van de andere helft zoveel mogelijk', zegt De Crem.

De titelvoerend burgemeester wil duidelijkheid scheppen over zijn politieke toekomst en belooft zijn functie op te nemen. Het is niet de eerste keer dat De Crem zich verkiesbaar stelt in Aalter en na een monsterscore gaat zetelen in de federale regering. In 2014 legde hij de eed af als staatssecretaris van Buitenlandse Handel in de regering Michel. Hij laat zich sinds 2012 vervangen door waarnemend burgemeester Patrick Hoste, maar bleef titelvoerend burgemeester. Indien hij zijn electoraal succes herhaalt, zal hij zijn functie opnemen en stopt hij als staatssecretaris.

Het is niet duidelijk of hij zijn burgemeesterschap deze keer 6 jaar zal uitzitten. 'Ik heb geen enkele reden om een ander perspectief te openen.' Dat De Crem het haalt, is een waarschijnlijk scenario, gezien het CD&V-kartel met N-VA in Aalter een ruime absolute meerderheid haalt. Aalter, een stad met ongeveer 14.000 stemgerechtigden, wordt in 2019 wel een fusiegemeente met Knesselare, waar bijna 6.000 mensen zullen stemmen.