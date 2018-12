Pieter De Crem (CD&V) sluit vervroegde verkiezingen niet uit

'Er is nog heel wat werk aan de winkel, zoals de versterking van de rol van de burgemeester, wat mijn voorganger Jan Jambon heeft voorbereid', zei de minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zondag in De Zevende Dag (Eén) op de vraag of N-VA uit is op vervroegde verkiezingen.

Volgens De Crem zal premier Charles Michel met voorstellen komen om verder te kunnen werken. 'We zullen op zoek moeten gaan naar een meerderheid, en ik kan me niet voorstellen dat N-VA zal stemmen tegen de voorstellen die Johan Van Overtveldt en Jan Jambon hebben uitgewerkt', aldus de CD&V-minister, maar 'ik sluit niet uit dat we in lopende zaken gaan'.

Volgens De Crem heeft de N-VA de gematigde toon van de voorbije week wel degelijk laten varen. 'Wanneer N-VA neigt naar vervroegde verkiezingen, kan me zich niet langer van de indruk ontdoen dat N-VA in de kaart van de PS speelt, die ook vervroegde verkiezingen wil', aldus De Crem.

De CD&V'er verzette tegen het beeld dat de huidige regering een 'marionettenregering' zou zijn, maar beseft dat er een permanente diplomatieke conferentie zal zijn om beleid te kunnen voeren. Hij wees erop dat het regeringsbeleid van de afgelopen vier jaar door vier partijen werd ontwikkeld: 'Het is een verkeerde indruk dat alle goede werk door één partij werd gevoerd'. Er lig nog heel wat werk op de plank, stelde De Crem, zoals de begroting, die al in commissie is afgewerkt, de koopkracht, de uitkeringen en het economische weefsel.

'Ik zal alvast op mijn departement het beleid voortzetten en het regeerakkoord loyaal uitvoeren', aldus nog Pieter De Crem, die niet in zijn kaarten wilde laten kijken over zijn toekomst. Onlangs had hij aangekondigd een punt te zetten achter zijn nationale politiek loopbaan en geen kandidaat te zullen zijn bij de parlementsverkiezingen in mei.